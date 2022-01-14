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  4. Son dakika! Moskova'da kritik görüşme! Türk-Ermeni temsilcileri 13 yıl sonra bir araya geldi

Son dakika! Moskova'da kritik görüşme! Türk-Ermeni temsilcileri 13 yıl sonra bir araya geldi

14.01.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk-Ermeni temsilcileri görüştü. Diplomatik kaynaklar, kritik görüşmenin 1,5 saat sürdüğünü belirtti.

Son dakika! Moskova'da kritik görüşme! Türk-Ermeni temsilcileri 13 yıl sonra bir araya geldi

Son dakika... Gelen bilgilere göre Moskova'da Türk ve Ermeni temsilcileri bir araya geldi.

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ikili görüşme, bir buçuk saat sürdü.

Türk ve Ermeni tarafları arasında gerçekleşen görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

TEMSİLCİLERİN ATANMA SÜRECİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13 Aralık 2021'de TBMM'de yaptığı konuşmada, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığının sinyallerini vermişti.

Büyükelçi Serdar Kılıç, 15 Aralık’ta Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

Ermenistan da Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atamıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Moskova Ermenistan Türkiye
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