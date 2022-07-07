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  4. SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu! P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca şehit oldu

SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu! P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca şehit oldu

07.07.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK mensubu teröristlerin açtığı taciz atışında 3 askerin yaralandığını açıkladı. MSB açıklamasının devamında yaralı askerlerden P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca'nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu! P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca şehit oldu

Son dakika: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensubu teröristlerin açtığı taciz atışında 3 askerin yaralandığı, yaralı askerlerden birinin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Yaralılarımızdan P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa KOCA yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, 07 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.

Kaynak: DHA

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