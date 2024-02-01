Son dakika! MSB'den F-16 açıklaması: Takvim üzerinde çalışıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan F-16 ve F-35'lerle ilgili yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "F-35 konusunda her iki ülkenin (Türkiye ve ABD) duruşunda herhangi bir değişiklik yok. ABD tarafından gelen açıklamaları bu aşamada bir iyi niyet beyanı olarak değerlendirmek gerekir." denildi.

EUROFIGHTER TEDARİKİ

MSB Eurofighter tedaririki ile ilgili de, "Talebimiz devam etmektedir. Konsorsiyum ülkelerinden Almanya’nın bu konudaki olumlu yaklaşımı beklenmektedir." ifadelerine yer verdi.

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