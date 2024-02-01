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  4. Son dakika! MSB'den F-16 açıklaması: Takvim üzerinde çalışıyoruz

Son dakika! MSB'den F-16 açıklaması: Takvim üzerinde çalışıyoruz

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
01.02.2024 12:03 | Son Güncelleme:
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Son dakika! MSB'den yapılan açıklamada, "F-16 tedariki konusunda ABD kongresindeki onay süreci 26 Ocak’ta başladı. Teklif ve kabul mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak. Bazı Yunanistan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiğinin aksine F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir." denildi.

Son dakika! MSB'den F-16 açıklaması: Takvim üzerinde çalışıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan F-16 ve F-35'lerle ilgili yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "F-35 konusunda her iki ülkenin (Türkiye ve ABD) duruşunda herhangi bir değişiklik yok. ABD tarafından gelen açıklamaları bu aşamada bir iyi niyet beyanı olarak değerlendirmek gerekir." denildi.

EUROFIGHTER TEDARİKİ

MSB Eurofighter tedaririki ile ilgili de, "Talebimiz devam etmektedir. Konsorsiyum ülkelerinden Almanya’nın bu konudaki olumlu yaklaşımı beklenmektedir." ifadelerine yer verdi.

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Milli Savunma Bakanlığı f16 f35
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