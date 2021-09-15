Son Dakika! MSB duyurdu: 2'si FETÖ terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/UKQngGzNah — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 15, 2021



