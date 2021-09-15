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  4. Son Dakika! MSB duyurdu: 2'si FETÖ terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı

Son Dakika! MSB duyurdu: 2'si FETÖ terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı

15.09.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamayla Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Son Dakika! MSB duyurdu: 2'si FETÖ terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
fetö Milli Savunma Bakanlığı Edirne Yunanistan
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