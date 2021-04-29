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  4. Son Dakika: MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika: MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

29.04.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son Dakika: MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larımız ile etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi.


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pkk Milli Savunma Bakanlığı

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