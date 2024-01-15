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Son dakika: MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! 23 hedef imha edildi

15.01.2024 23:06 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı 23 hedefin imha edildiğini duyurdu.

Son dakika: MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! 23 hedef imha edildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü tarafından gelir elde etmek maksatlı kullanılan tesislerden oluşan 23 hedefin imha edildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 15 Ocak 2024 saat 22.00’da Hava Harekâtları icra edilmiş, icra edilen Hava Harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, tünel, mühimmat/malzeme deposu, ikmal malzemeleri ve terör örgütü tarafından gelir elde etmek maksatlı kullanılan tesislerden oluşan 23 hedef imha edilmiştir. İcra edilen bu harekâtlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekâtlar sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" denildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Hava harekatı
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