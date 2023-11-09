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SON DAKİKA | MSB duyurdu! "Son bir hafta yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 547 şahıs yakalandı"

09.11.2023 12:21 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada “Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 547 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 2’si FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 6’sı teröristtir. 3 bin 76 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir” denildi.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! "Son bir hafta yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 547 şahıs yakalandı"

Son dakika haberi: MSB'den önemli açıklamalar geldi. MSB kaynakları, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın, Milli Savunma Bakanlığı’nda gerçekleştirileceğini, toplantıda birçok konunun ele alınacağını açıkladı. Toplantıya askeri ve sivil heyetlerin katılacağı aktarıldı.

MSB yapılan açıklamada “Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki 4’üncü tur Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, 13 Kasım 2023 tarihinde Ankara’da icra edilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 547 şahıs yakalandığı, bu şahısların 2'si FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 6'sının terörist olduğu belirtildi. 3 bin 76 şahsın da hududu geçemeden engellendiği vurgulandı.

4 ve 7 Kasım’da icra edilen hava harekatı ile ilgili ise "Toplam 27 hedef başarıyla imha edilmiş ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.” denildi.

Öte yandan MSB yaptığı açıklamada “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirilmiş, yılbaşından bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 835’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 39 bin 178’e ulaşmıştır.” ifadelerini kullandı. (İHA)


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