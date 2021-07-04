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Son Dakika: Muğla açıklarında deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

04.07.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Muğla açıklarında öğlen saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

Son Dakika: Muğla açıklarında deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Muğla'nın Ege Denizi açıklarında saat 12.26'da bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Datça'nın 47 km açığı, büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

DEPREM1

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Akdeniz, büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER


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deprem kandilli rasathanesi Akdeniz Ege Denizi Muğla
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