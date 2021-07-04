Son Dakika: Muğla açıklarında deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Mu\u011fla'n\u0131n Ege Denizi a\u00e7\u0131klar\u0131nda saat 12.26'da bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez \u00fcss\u00fcn\u00fc Dat\u00e7a'n\u0131n 47 km a\u00e7\u0131\u011f\u0131, b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 3.5 olarak a\u00e7\u0131klad\u0131. \n\nKAND\u0130LL\u0130'DEN A\u00c7IKLAMA\nKandilli Rasathanesi ise depremin merkez \u00fcss\u00fcn\u00fc Akdeniz, b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 3.2 olarak duyurdu. \nKAND\u0130LL\u0130 SON DEPREMLER\nAFAD SON DEPREMLER
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