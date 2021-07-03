HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Muğla'da tur teknesi battı

Son Dakika: Muğla'da tur teknesi battı

03.07.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesi battı. Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesi, kıyıya 15 metre kala batarken, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika: Tunus açıklarında göçmen faciası! Çok sayıda ölü varSon Dakika: Tunus açıklarında göçmen faciası! Çok sayıda ölü var

YÜZEREK KURTULDULAR

Fethiye'de günübirlik tur düzenlenen tekne, Ölüdeniz mevkisinde, kıyıya 15 metre kala su alarak battı. Teknede bulunanların çoğu, yüzerek kıyıya ulaşırken, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

Ankara'da korkutan hortumAnkara'da korkutan hortum

DADADA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava sıcaklığı 45 derece ama onlar battaniye ve sobayla ısınıyorHava sıcaklığı 45 derece ama onlar battaniye ve sobayla ısınıyor
Ceset torbasına koydular! Yanına yaklaştığında fark ettiCeset torbasına koydular! Yanına yaklaştığında fark etti
Korku dolu anlar! ''Cenazemize gelebilirdiniz''Korku dolu anlar! ''Cenazemize gelebilirdiniz''
Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Delta varyantının görüldüğü ülke sayısı belli oldu!

Delta varyantının görüldüğü ülke sayısı belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldü

Perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.