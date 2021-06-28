Son Dakika: Muğla Ula'da orman yangını! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, evler tahliye ediliyor

Muğla-Fethiye kara yolunun kenarındaki Çıtlık mevkisinde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.

Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI, EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı.

DUMANDAN ETKİLENENLERE SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Jandarmalar ise yakındaki evleri tahliye etmeye başladı.Dumandan etkilendikleri belirlenen kişiler jandarma ekiplerince evlerden çıkarıldı. Ambulanslara götürülen dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Çok sayıda mahalle sakini bahçe hortumlarıyla su sıkarak alevlerin evlerine ulaşmasına engellemeye çalışıyor.

