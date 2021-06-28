HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Muğla Ula'da orman yangını! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, evler tahliye ediliyor

Son Dakika: Muğla Ula'da orman yangını! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, evler tahliye ediliyor

28.06.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık ve makilik alanda orman yangını çıktı. Muğla-Fethiye kara yolu ulaşıma kapatılırken yakındaki evler tahliye edilmeye başlandı.

Son Dakika: Muğla Ula'da orman yangını! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, evler tahliye ediliyor

Muğla-Fethiye kara yolunun kenarındaki Çıtlık mevkisinde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.

Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

ula1

KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI, EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı.

ula2

DUMANDAN ETKİLENENLERE SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Jandarmalar ise yakındaki evleri tahliye etmeye başladı.Dumandan etkilendikleri belirlenen kişiler jandarma ekiplerince evlerden çıkarıldı. Ambulanslara götürülen dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Çok sayıda mahalle sakini bahçe hortumlarıyla su sıkarak alevlerin evlerine ulaşmasına engellemeye çalışıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsle mücadelede uzun zaman sonra bir ilk!Koronavirüsle mücadelede uzun zaman sonra bir ilk!
PARTNERBikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktüBikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü
Her yerde aranıyordu! Kayıp doktor canlı yayına bağlandıHer yerde aranıyordu! Kayıp doktor canlı yayına bağlandı
Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkutan haber! Çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

Korkutan haber! Çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Karısının yasak aşk yaşadığı adamı öldürdü, yakalanınca bakın ne dedi

Karısının yasak aşk yaşadığı adamı öldürdü, yakalanınca bakın ne dedi

Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam!

Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam!

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.