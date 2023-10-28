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  4. Son dakika | Muhalefete de iktidara da sert yüklendi! Akşener: "Bizim iktidarımızda hepsi rezil rüsva olacak"

Son dakika | Muhalefete de iktidara da sert yüklendi! Akşener: "Bizim iktidarımızda hepsi rezil rüsva olacak"

28.10.2023 13:06 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İYİ Parti lideri Akşener "Yola çıkıyoruz" vurgusuyla yaptığı konuşmada çarpıcı mesajlar verdi. "Türkiye'de insanlar utanırdı, bugün kimse rezil olmuyor" diyen Akşener, İYİ Parti'nin iktidara gelmesine yönelik iddialı konuştu. Hem muhalefete hem iktidara yüklendiği mesajları dikkat çeken Akşener, "Bir taraf 29 Ekim'in kutlanmasından bile rahatsız oluyor. Diğer taraf ise Cumhuriyet'i kendi tapulu mülkü gibi görüyor, her cümlesine 'Cumhuriyet'i biz kurduk' diye başlıyor" dedi.

Son dakika | Muhalefete de iktidara da sert yüklendi! Akşener: "Bizim iktidarımızda hepsi rezil rüsva olacak"

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 6. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen etkinlikte konuştu.

MİTİNG TEPKİSİ

Gündeme ilişkin mesajlar veren Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

  • Katil Netanyahu'nun yanında duranlar, dünyanın bütün devletleri, derhal bu haksızlığa, soykırıma, zalimliğe, mezalime son verin! Yazıktır, günahtır. Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum: Miting yapmak güzeldir, itirazım yok. Keşke bir hafta evvel ya da sonra yapaydınız, hepimizi çağırsaydınız, Türkiye bir ve beraber olup orada haykırsaydı.

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  • Bizi İsrail'in yanında konumlandırmaya çalışan ahmaklar, sizin yönetiminizde Uygurlar için dünyayı harekete geçirdiğimden, onların sesi olduğumdan, Çin büyükelçisi tarafından tehdit edilen tek kişi benim.

"İKTİDARINDAN MUHALEFETİNE KİMSE SORSAK 'İYİ PARTİ' DER"

  • Bizim hiç koltuk peşinde pazarlıklarımız olmadı. Kellemiz gider, bedenimiz eğilmez. Seçimlere tek başımıza girme kararımızdan sonra iktidarından muhalefetine sorsak, 'Şu an Türkiye'de olmasını istemediğiniz siyasi parti hangisidir?' desek hiç şüphesiz hepsi bir ağızdan İYİ Parti diye cevap verirler. Ama boşuna uğraşıyorlar. Bugünden sonra da kaya gibi dimdik durmaya devam edeceğiz.

  • Bugüne kadar küçük hesaplar peşinde yapılan ucuz siyaset yüzünden hep milletimiz kaybetti. Hem iktidarın hem muhalefetin eşrafı kazandı. Önümüzdeki seçimlere hür ve müstakil olarak tek başımıza giriyoruz. Birilerine kazandırmak ya da kaybettirmek için değil, sadece milletimize kazandırmak için yola çıkıyoruz. 2024'te başarı sağlayıp 2028'e uzanan büyük bir toplumsal değişim rüzgarını oluşturmak için yola çıkıyoruz.

"TÜRKİYE'DE BUGÜN HİÇ KİMSE REZİL OLMUYOR"

  • Türk siyasetinin yeni düzenine açılacak bu yolu Cumhuriyet'imizin 100. yılına yakışır bir şekilde yürüyeceğiz. Şahsi amaçlar uğruna çarpıtılan öz değerlerimizi herkese yeniden hatırlatacağız. Türkiye'de insanlar utanırdı; bir yanlışta, bir kusurda, yolsuzluğun, ahlaksızlığın açığa çıkmasında insanlar utanır, ya bu ülkeyi terk eder ya şehir değiştirirdi. Bugün hiç kimse rezil olmuyor. Bizim iktidarımızda milletimize kötülük eden, çalan çırpan, güç kullanan, isim kullanan herkes rezil rüsva olacak inşallah! Bunu gerçekleştirmezsek Türkiye parça pinçik olur.

"CUMHURİYET'İ BİR PARTİ KURMADI"

  • Bir taraf 29 Ekim'in kutlanmasından bile rahatsız oluyor. Cumhuriyet'i aşmaları gereken bir engel olarak görüyor. Hatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün olmadığı bir Cumhuriyet resmi çizecek kadar da yoldan çıkıyor. Diğer taraf ise Cumhuriyet'e ve değerlerine sadakat duygusuyla değil, sahiplik hissiyle hareket ediyor, Cumhuriyet'i kendi tapulu mülkü gibi görüyor. Her cümlesine mutlaka "Cumhuriyet'i biz kurduk" diyerek başlayıp şahsi hırslarına ulaşmak için Cumhuriyet'i kullanıyor. Cumhuriyet’i bir parti kurmamıştır. Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde topyekün Türk Milleti kurmuştur.
    Günün önemli manşetleri


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Meral Akşener İYİ Parti

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