Son dakika | Muhalefete de iktidara da sert yüklendi! Akşener: "Bizim iktidarımızda hepsi rezil rüsva olacak"

Bizim hiç koltuk peşinde pazarlıklarımız olmadı. Kellemiz gider, bedenimiz eğilmez. Seçimlere tek başımıza girme kararımızdan sonra iktidarından muhalefetine sorsak, 'Şu an Türkiye'de olmasını istemediğiniz siyasi parti hangisidir?' desek hiç şüphesiz hepsi bir ağızdan İYİ Parti diye cevap verirler. Ama boşuna uğraşıyorlar. Bugünden sonra da kaya gibi dimdik durmaya devam edeceğiz.