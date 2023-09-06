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  4. SON DAKİKA | Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu

SON DAKİKA | Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu

06.09.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı. Yakut'un halihazırda Santander'de gözaltında tutulduğu öğrenilirken, savcılığın iade talepnamesi hazırladığı belirtildi.

SON DAKİKA | Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu

Son dakika: Kırmızı bültenle her yerde aranan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı. Yakut'un ülkenin kuzeyinde polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

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BAKANLIK KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Muhammed Yakut hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme veya Yayma" suçlarından tutuklanmasına yönelik İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılmıştı. Savcılık, Yakut hakkında uluslararası seviyede aranması amacıyla kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne talep yazısı göndermişti. Bakanlığın uygun bulduğu talep, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'na gönderilmişti. Interpol'ün Genel Sekreterliği'nce de uygun görülen talep üzerine şüpheli Muhammed Yakut hakkında 25 Mayıs 2023'te kırmızı bülten kararı çıkarılmıştı. Şüpheli Muhammed Yakut'un yer tespitinin yapılarak Türkiye'ye iadesi için başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin İnterpol Birimleriyle iletişime geçilmişti.

İADE TALEBİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

İspanya'da yakalandığı öğrenilen Muhammed Yakut hakkında savcılığın, iade talepnamesi hazırladığı öğrenildi.

CAN TANRIYAR TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında 30 Nisan'da Yakut'a bilgi aktardığı iddiasıyla Can Tanrıyar tutuklanmıştı.

Tanrıyar'ın Muhammed Yakut'a video paylaşımlarında kullanılmak üzere bilgi, belge, fotoğraf aktarımında bulunduğu, şüphelilerin video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettiklerine yönelik tespitler bulunduğu kaydedilmişti.

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