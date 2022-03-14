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  4. Son dakika | Mustafa Gözel'den canlı yayında flaş açıklama: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu

Son dakika | Mustafa Gözel'den canlı yayında flaş açıklama: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu

14.03.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: "Güçlendirilmiş parlamenter sistem" vaadiyle bir araya gelen ve mutabakat metni imzalayan 6 muhalefet partisinin ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi. Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Mustafa Gözel'den canlı yayında flaş açıklama: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu

Son dakika: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayının Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu olduğunu iddia etti.

SON DAKİKA | 6 MUHALEFET PARTİSİNİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Millet İttifakı ve yeni kurulan partilerin ortak Cumhurbaşkanı Adayı kim olacak sorusu tartışılmaya devam ediyor.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'nden oluşan 6'lı masa güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için bir araya gelirken, son olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayının 6 parti liderinden biri olduğunu belirtmesi yeni polemiklere yol açtı.

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MUSTAFA ÖZEL'DEN 'AHMET DAVUOTĞLU' İDDİASI

Flash TV'de Gizem Fidan'ın konuğu olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olarak bir iddiada bulundu.

İşte o diyaloglar:

- Şöyle bir soru sormak isterim belki de önemli bir bilgi aktarırsınız bize. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu. Bu ifadeleri okuduğum zaman ben bir gelecek Partili olarak bunu anlarım. Çünkü demiş ki devlet tecrübesi olacak, tarafsız yaklaşacak vesaire… Bana göre benim partimin lideri bu özellikleri haiz. Tabi ki yani her parti kendi liderini doğal olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister, isteyecektir de. Bizim de doğal Cumhurbaşkanı adayımız bizim açımızdan Ahmet Davutoğlu’dur.

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- Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığına konusunda nasıl yaklaşıyor. Gelecek Partisi içerisinde böyle duyumlar var mı?

Şimdi şöyle, partilerin talebi her zaman budur. Liderlerini orada en üst makam neredeyse orada görmek isterler. Biz de zaman zaman bunları konuşuyoruz. Ama az önce bahsettiğim gibi nereye oturacağını dahi arka planda tutan bir liderin şu anda ben Cumhurbaşkanı olayım gibi bir hususta da asla böyle bir diretmesi olmaz. Tabi gönlümüzden geçer. Ama şu anda önemli olan sayın Kılıçdaroğlu'nun da bahsettiği gibi 6 partinin veya başka bileşenlerde katılırsa, o geniş mutabakatın üstünde uzlaştığı ve memleketin faydasına olacak isim kimse onun aday olmasıdır. Şayet başka bir isim belirlenir ise Sayın Genel Başkanımız da bu konuda destek verecektir, feragat edecektir aday olma hakkından. Olması gerekenin de eğer bu mutabakat devam ederse bütün genel başkanlar açısından da veya bütün adaylık düşünen unsurlar açısından da böyle olduğunu düşünüyorum. Liderlerden birisi olabilir, dışarıdan birisi de olabilir. Mutabakat sağlanan isme karşı herkesin fedakârlık gösterip destek vermesi ve memleketin hayrına neyse o konuda adım atması gerekir diye düşünüyorum."


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Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu

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