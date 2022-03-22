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SON DAKİKA: Nabızları yükselten iddia! 'Putin'in bir sonraki hedefi ABD! Saldırıya geçecek...'

22.03.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken dünyadaki her ülke bu krizin etkilerini yakından hissediyor. ABD halkı, Beyaz Saray'dan Rusya'ya karşı ağır yaptırımlar talep ediyor. Joe Biden ise son açıklamasında Rusya'nın siber kapasitesinin büyüklüğünü vurguladı. Bu açıklama Rusya'nın ABD'ye bir siber saldırıda bulunabileceğine yönelik iddiaları güçlendirdi. Ukrayna - Rusya krizinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

SON DAKİKA: Nabızları yükselten iddia! 'Putin'in bir sonraki hedefi ABD! Saldırıya geçecek...'

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada Rusya'nın siber saldırı gücüne dikkat çekmişti. CNN International'dan Stephen Collinson'un makalesinde küresel krizle ilgili ilginç notlar var. Rusya lideri Vladimir Putin, Avrupa ve ABD'nin Ukrayna'ya destek vermesinden son derece rahatsız. Putin'in bir sonraki hedefi ABD olabilir. İşte Ukrayna - Rusya krizinden son dakika haberleri...

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RUSYA GÖZÜNÜ KARARTIP ABD'YE SALDIRABİLİR!

CNN International'in haberine göre Putin, ABD'ye karşı çok katı. Ruslar ağır yaptırımlar karşısında zor anlar yaşarken yeni bir saldırı ihtimalinin olduğu konuşuluyor. Neredeyse bir aydır Ukrayna topraklarında olan Rus ordusu moral olarak da kötü günler geçiriyor.

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'BÜYÜK BİR SİBER SALDIRI HAZIRLIĞINDALAR'

Rusya'nın siber ağının çok güçlü olduğunu ABD Başkanı Joe Biden da ifade etmişti. CNN'deki analize göre Putin'in bir sonraki hedefinin ABD'ye doğrudan bir siber saldırı olacağı belirtildi.

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'MARİUPOL YOK EDİLDİ'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky , bir zamanlar 450 binden fazla kişiye ev sahipliği yapan Mariupol'un Rus ordusu tarafından neredeyse yok edildiğini söyledi.

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