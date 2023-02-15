Son dakika: NATO'dan deprem sonrası Türkiye ziyareti! Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek

Son dakika haberi: Deprem felaketi sonrası NATO'dan Türkiye'ye dayanışma ziyareti gerçekleşiyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yarın Türkiye'yi ziyaret edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.
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