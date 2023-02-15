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  4. Son dakika: NATO'dan deprem sonrası Türkiye ziyareti! Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek

Son dakika: NATO'dan deprem sonrası Türkiye ziyareti! Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek

15.02.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Deprem felaketi sonrası NATO'dan Türkiye'ye dayanışma ziyareti gerçekleşiyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yarın Türkiye'yi ziyaret edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Son dakika: NATO'dan deprem sonrası Türkiye ziyareti! Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek

Son dakika haberi: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yarın Türkiye'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini ve NATO'nun dayanışma mesajını ileteceğini bildirdi.

(AA)

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Jens Stoltenberg

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