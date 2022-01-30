Son dakika: NeoCov virüsünde yeni gelişme! Yüksek bulaş ve ölüm riski uyarısı yapılmıştı, DSÖ'den açıklama geldi

Son dakika: NeoCov virüsü endişe yarattı. Tüm dünya, koronavirüsle mücadele ederken Çinli bilim insanlarından gelen açıklamayla yeni bir şok yaşadı. Güney Afrika'da keşfedilen NeoCov virüsünün yüksek bulaş ve ölüm riski taşıdığı belirtildi. Çinli bilim insanlarının yaptığı uyarının ardından ise Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama geldi. DSÖ, NeoCov virüsüyle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında söz konusu virüsün insanlar için tehdit oluşturup oluşturmayacağıyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı. İşte tüm dünyayı tedirgin eden NeoCov virüsüyle ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | NEOCOV VİRÜSÜYLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

Çinli bilim insanlarının yüksek ölüm ve bulaşma hızına dikkat çektikleri NeoCov virüsü, yeni bir virüs değil. MERS-COV virüsüyle bağlantılı olduğu iddia edilen NeoCov özellikle 2012-2015 yılları arasında Orta Doğu’da keşfedilmiş ve küçük çaplı bir salgın yaratmıştı. Yapılan incelemelerde virüsün insanlarda koronavirüse neden olan SARS-CoV-2 ile de benzerlik özellikler taşıdığı ortaya çıktı.

NEOCOV İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ Mİ?

Bilim insanları, NeoCov'nin bir yarasa popülasyonunda keşfedildiğini söyleyerek henüz bu hayvanlar arasında yayıldığı belirtildi. BioRxiv web sitesinde yayınlanan önizlemede, NeoCov ve onun yakın akrabası PDF-2180-CoV'nin insanları enfekte edebileceğinden bahsedildi. Vuhan Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi Biyofizik Enstitüsü'nden bilim insanlarına göre ise, virüsün insan hücrelerine sızabilmesi için sadece bir mutasyon yeterli.

DSÖ'DEN NEOCOV VİRÜSÜYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) beklenen açıklama geldi. India Today'de yer alan habere göre, DSÖ açıklamasında 'Tespit edilen virüsün insanlar için risk oluşturup oluşturmayacağı sonucuna ulaşmak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor' denildi.



