SON DAKİKA | Nevşehir'de narkotik operasyonu! Bakan Soylu: 87 şüpheliden 75 kişi gözaltında

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir'de düzenlenen narkotik operasyonun detaylarını açıkladı. 75 kişinin şuana kadar gözaltına alındığını belirten Bakan Soylu, "Eş zamanlı şekilde Mersin'de de aynı ölçekte 111 şüpheliden 60 gözaltı gerçekleştirilmektedir" dedi.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bugün toplam 153 şüpheli bir dosya söz konusuydu. Bunun bir bölümünü dosya içeriğinde 6 ay süreçle birlikte gözaltına alındı. Bugün toplam 87 şüpheli, özellikle uyuşturucu satıcıları ve nakledicilerinden 75'i gözaltına alındı. Eş zamanlı şekilde Mersin'de de aynı ölçekte 111 şüpheliden 60 gözaltı gerçekleştirilmektedir.

Geçmiş yıllarda Türkiye'deki yakalanan uyuşturucunun yüzde 70'i batı illerinde yakalanırdı. Son yıllarda kurduğumuz sistemle Türkiye'de yakalanan uyuşturucunun yüzde 70'i doğuda yakalanmaktadır. Bu baskılama, uyuşturucu rotasını Balkan rotasından Akdeniz rotasına sebep oldu. Bu baskılamaya devam edeceğiz.

Özellikle İran sınırlarından girmektedir. Orada da ciddi tedbir alınmıştır. Saha baskılamamız, aynı zamanda farkındalık üretmemiz, topyekun mücadelemiz metanfetamin konusunda da sürmektedir."

