Son dakika | O da güzellik merkezi sahibi! Dilan Polat'ı sektöre soktuğunu iddia eden fenomen Neslim Güngen eşiyle gözaltında

Son dakika haberi: Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen, fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Sosyal medya fenomeni ve 127 güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konulmuştu.
Neslim Güngen de sosyal medyada lüks hayatını sergileyerek, dolar ve Euro'ları saçtığı videolarını çekerek paylaşmasıyla gündeme gelen fenomenlerdendi.
Güngen ayrıca "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" demişti.
Neslim Güngen bir sosyal medya paylaşımında ise ağlayarak eşinin kendini aldattığını söylemiş, "Öğreniyorum ki bir eskortla beni aldatıyor, her seferinde aynı escort. Pişkin pişkin bana diyor ki; bundan sonra ben böyleyim işine gelirse. Nasıl güçlü kalabilirim?" diye konuşmuştu.
(DHA)