Son dakika | O da güzellik merkezi sahibi! Dilan Polat'ı sektöre soktuğunu iddia eden fenomen Neslim Güngen eşiyle gözaltında

Son dakika haberi: Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen, fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İFADELERİ ALINACAK

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni ve 127 güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konulmuştu.

"DİLAN POLAT'I SEKTÖRE BEN SOKTUM" DEMİŞTİ

Neslim Güngen de sosyal medyada lüks hayatını sergileyerek, dolar ve Euro'ları saçtığı videolarını çekerek paylaşmasıyla gündeme gelen fenomenlerdendi.

Güngen ayrıca "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" demişti.

AĞLAYARAK KOCASINI İFŞA ETMİŞTİ

Neslim Güngen bir sosyal medya paylaşımında ise ağlayarak eşinin kendini aldattığını söylemiş, "Öğreniyorum ki bir eskortla beni aldatıyor, her seferinde aynı escort. Pişkin pişkin bana diyor ki; bundan sonra ben böyleyim işine gelirse. Nasıl güçlü kalabilirim?" diye konuşmuştu.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





