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Son dakika | Öğrenciler merakla bekliyordu! KYK yurtları açıldı mı? Karar verildi: "Aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek"

04.04.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Depremler sonrası KYK yurtları depremzedelerin barınma ihtiyacını kullanmak üzere kullanıma açılmıştı. Üniversitelerde ara verilen eğitimin yeniden başlamasının ardından "Yurtlar açılacak mı?" sorusu akıllara gelmişti. KYK yurtlarıyla ilgili karar verildi.

Son dakika | Öğrenciler merakla bekliyordu! KYK yurtları açıldı mı? Karar verildi: "Aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek"

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarının öğrencilere açılmasıyla ilgili kararı açıkladı. "Yüz yüze eğitime geçilen illerde, üniversitelerin planlaması ve oluşan talebe göre GSB yurtları da aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek." diyen Kasapoğlu'nun açıklamasına göre yurtlar hem depremzedelere hem de yüz yüze eğitime devam eden öğrencilere hizmet verecek.

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Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

  • Bakanlık yurtlarımız deprem sürecinde, depremin ilk anı itibarıyla milletimizin hizmetine sunuldu. Yurtlarımızı deprem nedeniyle mağduriyetleri engellemek için milletimizin emrine amade kıldık. Yurtlarımız birer lojistik merkezi olarak milyonlarca kap yemeğin pişirildiği, dağıtıldığı mekanlar olarak da hizmet etti.

"YENİ SÜREÇ BAŞLADI"

  • Bir yandan depremzede vatandaşlarımızı ağırlarken üniversitelerin aldığı kararlar doğrultusunda öğrencilerimize hizmet verdi. Dün itibarıyla üniversitelerin senato kararlarıyla hem yüz yüze hem online eğitim hibrit olarak yeni bir süreç başladı. Biz de bu yeni süreç çerçevesinde özellikle eğitime yüz yüze devam edecek gençlerimiz için üniversitelerin kararları doğrultusunda yurtlarımızı tekrar planladık. Onları kendi mekanlarına kavuşturmak için ilgili hazırlıkları yaptık. Dün itibarıyla süreç hızlı şekilde başladı.

  • Yurtlarımız, yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerimizin hizmetinde olacak.

"ÖĞRENCİLERİMİZ YENİ PLANLAMALARI TAKİP EDEBİLİR"

  • İnanıyorum ki gençlerimiz bu hibrit modelle birlikte onlar da planlamalarını yapıyorlar. Öğrencilerimiz bu anlamdaki yeni planlamaları takip edebilirler. Bakanlık olarak bu süreci birlikte yöneteceğiz.
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