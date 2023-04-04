Son dakika | Öğrenciler merakla bekliyordu! KYK yurtları açıldı mı? Karar verildi: "Aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek"

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarının öğrencilere açılmasıyla ilgili kararı açıkladı. "Yüz yüze eğitime geçilen illerde, üniversitelerin planlaması ve oluşan talebe göre GSB yurtları da aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek." diyen Kasapoğlu'nun açıklamasına göre yurtlar hem depremzedelere hem de yüz yüze eğitime devam eden öğrencilere hizmet verecek.
Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:
Bir yandan depremzede vatandaşlarımızı ağırlarken üniversitelerin aldığı kararlar doğrultusunda öğrencilerimize hizmet verdi. Dün itibarıyla üniversitelerin senato kararlarıyla hem yüz yüze hem online eğitim hibrit olarak yeni bir süreç başladı. Biz de bu yeni süreç çerçevesinde özellikle eğitime yüz yüze devam edecek gençlerimiz için üniversitelerin kararları doğrultusunda yurtlarımızı tekrar planladık. Onları kendi mekanlarına kavuşturmak için ilgili hazırlıkları yaptık. Dün itibarıyla süreç hızlı şekilde başladı.