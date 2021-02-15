Son Dakika: Öğretmenler ne zaman koronavirüs aşısı olacak? Bakan Selçuk tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okullarında yüz yüze eğitimin başlangıcıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim veren öğretmenlerden başlamak üzere öğretmenlere aşı uygulamasının şubatın son haftasında başlayacağını söyledi.

Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Okulla bağı bulunan herkesin HES uygulaması ile Covid'e yakalanmış olması ve temaslı olma durumları müdürlerimize bildiriliyor.

Öğretmenlerimize aşı uygulaması çok önemli. Yüz yüze eğitim verenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na bildirildi. Şubatın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşısı yapılmaya başlanacak.

Şu an itibarıyla köylerimizde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlarken, diğer öğrencilerimiz de ekranların karşısında yerlerini aldı. İkinci yarıyılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Ayrıntılar geliyor...



