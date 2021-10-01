Son Dakika: Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti! Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Oğuzhan Asiltürk, 13 Eylül'de koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Asiltürk, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Siyasi isimler Oğuzhan Asiltürk'ün vefat haberi sonrası başsağlığı mesajları yayınladı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: ASİLTÜRK'ÜN VEFATINDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Asiltürk'ün vefatı sonrası sosyal medya hesabından, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük üzüntü duyduk.

Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz.

Mekanı cennet olsun. — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 1, 2021

KARAMOLLAOĞLU: DAVA ADAMI ASİLTÜRK AHİRETE İRTİHAL ETMİŞTİR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Asiltürk için başsağlığı mesajı yayınladı. Karamollaoğlu mesajında "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerine yer verdi.

"CAMİAMIZIN BAŞI SAĞOLSUN"

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Oğuzhan Asiltürk’ün vefatını sosyal meydadan yaptığı paylaşımla duyurarak şunları ifade etti:

“Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beyefendi Hakk'ın rahmetine kavuştu... Mekanı cennet, makamı a'li olsun.. Milli Görüş camiamızın başı sağolsun…” ifadeleriyle duyurdu.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beyefendi Hakk'ın rahmetine kavuştu...



Mekanı cennet, makamı a'li olsun.. Milli Görüş camiamızın başı sağolsun.. pic.twitter.com/inlkieOpuh — Mustafa Kurdaş (@MustafaKurdas) October 1, 2021

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk 25 Mayıs 1935'te doğdu. İlk ve ortaokulu, liseyi Malatya’da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

