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SON DAKİKA | Özgür Özel'den önemli açıklamalar

05.12.2023 13:57 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

SON DAKİKA | Özgür Özel'den önemli açıklamalar

Özel'in açıklamasından satır başları:

Hafta sonu hep birlikte Manavgat'taydık. Bundan sonraki yerel yönetim stratejimizi ve geleceğimizi konuştuk.

AK PARTİ'YE ÇAĞRI: 'BÜTÜN MEMUR VE İŞÇİYE YARDIM YAPALIM'

Ülkeyi yıllardır yöneten, doğru düzgün yasalar yapmak yerine torba yasalar yapan iktidar, bir torba kanunla meşgul etti. Torba kanuna karşıyız. Torba kanunda öyle bir madde var ki bütün itirazlara rağmen BDDK'yı Ankara'dan İstanbul'a taşıdılar. Şimdi 30 bin TL yılbaşında 42 bin TL olacak ödenek koydular. Sorun doğru ama adres ile kapsam yanlış. AK Parti'ye çağrım o maddeyi geri çekin, büyükşehirlerde ekonomik sorun yaşayan memurlara ve işçilere kira yardımı yapmaya varsan biz buradayız.


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Özgür Özel CHP
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