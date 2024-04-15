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  4. Son dakika|Papua Yeni Gine'de 6,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika|Papua Yeni Gine'de 6,5 büyüklüğünde deprem!

15.04.2024 01:08
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Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 49 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Son dakika|Papua Yeni Gine'de 6,5 büyüklüğünde deprem!

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Yeni Britanya Adası'ndaki Kimbe kentinin yaklaşık 110 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 49 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

Ülkede 23 Mart'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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deprem Papua Yeni Gine
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