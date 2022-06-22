Son Dakika: Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Bakan Yanık "Bir hukukçu olarak söylüyorum" diyerek açıkladı

Son dakika haberi: Pınar Gültekin davasıyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Açıklamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

CEZA, HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİYLE 23 YILA İNDİRİLMİŞTİ

İki sene önce Muğla'nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında Cemal Metin Avcı ile tartıştıktan sonra bayılan ve canlı canlı varile konularak üzerine benzin dökülerek yakılan ve sonrasında üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayeti davasında karar açıklanmıştı. Açıklanan karar tüm Türkiye'de büyük bir tepkiye neden olmuştu. 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan 32 yaşındaki Avcı'nın 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada mahkeme heyeti 23 aydır tutuklu Avcı'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş ardından mahkeme haksız tahrik indirimi ile cezayı 23 yıla indirmişti. Duruşmada tutuksuz sanıklar kardeş Mertcan Avcı, anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verilmişti.

BAKAN YANIK: BİR HUKUKÇU OLARAK SÖYLÜYORUM...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamasında "Pınar Gültekin davasıyla ilgili, dün itibariyle istinafa dilekçemizi verdik. Sonuna kadar süreci takip edeceğiz. Haksız tahrik uygulanmaması gerektiğini başından beri söylüyoruz. Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir. Bir hukukçu olarak söylüyorum faili cesaretlendiren bir eylemdir." ifadelerini kullandı. (DHA)

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