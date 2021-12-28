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  4. Son dakika! Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'nin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Son dakika! Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'nin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

28.12.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelişmesine göre, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya’da doku nakli yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan ve uyandırılmaya başlanan Asiye Ateş’in (4) sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı. Asiye'nin kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına tepki vermeye başladığı ve mırıldanarak bir şeyler söylediği, bir hemşirenin de elini sıktığı belirtildi.

Son dakika! Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'nin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Gaziantep’te, 22 Aralık Çarşamba günü, oturdukları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı.

Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği minik Asiye’nin tedavisi, yoğun bakımda devam ediyor. Uyutulan Asiye’nin sağlık durumunun ise stabil olduğu kaydedildi.

UYANMAYA BAŞLADI, TEPKİ VERİYOR

Sabah saatlerinde minik Asiye Ateş'i muayene eden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, her şeyin yolunda göründüğünü söyledi.

Asiye Ateş'in yavaş yavaş uyandırılmaya başlandığı ve kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına tepki vermeye başladığı öğrenildi. Asiye'nin sağlık çalışanlarına mırıldanarak bir şeyler söylediği, bir hemşirenin de elini sıktığı belirtildi.

"AMELİYATA HAZIR HALE GETİRDİK"

Asiye'nin sağlık durumunu yakından takip eden Çocuk Enfeksiyon Hastalıklarından Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, "Asiye buraya geldiğinde yüksek enfeksiyonu vardı. Yoğun tedavi uyguladık ve ameliyata hazır hale getirdik. Asiye yavaş yavaş uyanmaya başlıyor. Şu an enfeksiyonu kontrol altında. Önümüzdeki saatlerde Asiye'nin tamamen uyanmasını ve normal odaya alınmasını bekliyoruz" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinin önünden ayrılmayan anne Zeynep ve baba Hüseyin Ateş ise kızlarının bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyor.

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