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Son dakika: PKK'nın suikast biriminde görevliydi! MİT'ten kritik operasyon: Terörist Burhan Piçak Türkiye'ye getirildi

21.10.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı, terörle mücadele kapsamında kritik öneme sahip bir operasyona daha imza attı. Terör örgütü PKK/KCK'nın kilit isimlerinden Burhan Piçak, Türkiye'ye getirildi.

Son dakika: PKK'nın suikast biriminde görevliydi! MİT'ten kritik operasyon: Terörist Burhan Piçak Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberi: Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda MİT, Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla terör örgütüne yeni bir darbe vurdu.

OPERASYONUN ADRESİ: SİNCAR! SÖZDE KOMUTAN YAKALANDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak’ta yürüttüğü çalışma sonucunda, PKK/KCK'nın suikast biriminde ve Musul Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet gösteren Canşer-Laşer kod adlı Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.

Terörist Piçak'ın 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinden Suriye'ye geçerek PKK/YPG'ye katıldığı ve Suriye'deki YPG kamplarında eğitim aldığı belirtildi.

Suriye'nin kuzeyinde 2019'da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na karşı örgütün sözde operasyon taburunda faaliyet yürüttüğü belirlenen Piçak'ın, 2019-2020 yıllarında Suriye'nin Tabka bölgesinde bulunduğu, 2020 yılı sonunda Sırrin'deki sözde akademide uzman suikast eğitimi aldığı ve örgüt tarafından suikast biriminde görevlendirildiği tespit edildi.

Piçak'ın daha sonra Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

(AA)

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