Son dakika… Putin’den yeni kararname! İşte o ülkeler...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik yaptırımlara yanıt olarak "dostane" olmadığını düşündüğü ülkelerin vatandaşlarına vize kısıtlamaları getiren bir kararname imzaladı.

LİSTEDE ABD VE TÜM AB ÜLKELERİ VAR

Geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu tür vize önlemleri almaya hazırlandıklarını söylemişti. Dost olmayan ülkelerin listesi de geçtiğimiz hafta resmiyet kazanmıştı. Rusya hükümetinin yayınladığı bu listede ABD ve tüm AB ülkeleri yer aldı.

BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Pazartesi günü yürürlüğe giren bu kararname, Rusya'nın bazı Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Norveç, İsviçre, Danimarka ve İzlanda ile vize işlemlerini sonlandırıyor.



