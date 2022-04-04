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  4. Son dakika… Putin’den yeni kararname! İşte o ülkeler...

Son dakika… Putin’den yeni kararname! İşte o ülkeler...

04.04.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dost olmayan ülkeleri hedef alan yeni bir kararname imzaladı. Kararnameye göre bu ülkelere karşı vize kısıtlamaları yürürlüğe girecek.

Son dakika… Putin’den yeni kararname! İşte o ülkeler...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik yaptırımlara yanıt olarak "dostane" olmadığını düşündüğü ülkelerin vatandaşlarına vize kısıtlamaları getiren bir kararname imzaladı.

LİSTEDE ABD VE TÜM AB ÜLKELERİ VAR

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov

Geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu tür vize önlemleri almaya hazırlandıklarını söylemişti. Dost olmayan ülkelerin listesi de geçtiğimiz hafta resmiyet kazanmıştı. Rusya hükümetinin yayınladığı bu listede ABD ve tüm AB ülkeleri yer aldı.

BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Pazartesi günü yürürlüğe giren bu kararname, Rusya'nın bazı Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Norveç, İsviçre, Danimarka ve İzlanda ile vize işlemlerini sonlandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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