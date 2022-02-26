HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika… Putin’in B planı hazır! Yıllar önce hazırlamış…

Son dakika… Putin’in B planı hazır! Yıllar önce hazırlamış…

26.02.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna krizinde yeni gelişmeler gelmeye devam ederken Batı, Rusya’yı dünya ticaret sisteminden çıkarmaya çalışıyor ancak Putin yıllar önce kendi küresel ödeme ağını geliştirdi. Putin’i durdurmak için Rus şirketleri kara listeye alınsa da bunun başarılı olamayacağı konuşuluyor. İşte Batı dünyasının SWIFT hamlesine karşılık Putin’in B planı…

Son dakika… Putin’in B planı hazır! Yıllar önce hazırlamış…

Son dakika haberi… Batı, yaptırımlar kapsamında Rusya’nın, uluslararası para transferine zemin sağlayan ‘SWIFT’ sisteminden çıkarılmasını da gündeme getiriyor. Ancak Moskova yönetimi, 2014 yılında aynı işlevi gören ve tamamen kendine ait SPFS sistemini geliştirdi.

SWIFT SİSTEMİ 200’DEN FAZLA ÜLKEDE KULLANILIYOR

Ukrayna-Rusya krizinin sıcak çatışmaya dönüşmesini ve Rusya’nın ilerlemesini önleyemeyen Batı ülkeleri, yaptırım kartlarını teker teker devreye alıyor. Bazı Rus şirketlerini ve şahısları hedef alan ilk yaptırımların ardından, Rusya’nın ‘SWIFT’ sisteminden çıkarılması da gündeme geliyor. Uluslararası ticarette aktif olarak kullanılan SWIFT sistemi, her türlü döviz cinsinin anlık olarak karşı ülkelerdeki hesaplara gönderilmesine imkân veriyor. 1973 yılında Belçika’da 15 ülkenin anlaşmasıyla kurulan ve 1977 yılında fiilen çalışmaya başlayan sistem; bugün 200’den fazla ülkede 11 binden fazla resmî kurum, tüzel ve özel hesap sahipleri tarafından kullanılıyor. Tamamen ülkeler ve para birimleri üstü bağımsız bir platform olan SWIFT; sağladığı her bir kod ile, dünyadaki bütün bankalar arasında ve özellikle ihracat-ithalat işlemlerinde, güvenli, hızlı şekilde elektronik para transferinin gerçekleşmesine fırsat sunuyor.

Vladimir Putin

Batılı ülkeler, Rus bankalarının SWIFT’ten çıkarılması teklifi ile, bu ülkenin dünya finans piyasalarına erişimini kısıtlamak istiyor. Ancak Rusya, SWIFT’e alternatif olarak 2014’te, SPFS (Mali Mesajlaşma Sistemi) adını verdiği ve yine küresel anlamda finansal ödemelerin transferini sağlayan, kendine ait sistemi geliştirdi.

SPFS, GİTTİKÇE YAYILIYOR

Türkiye gazetesinin haberine göre; Aralık 2017’de aktif olarak kullanıma açılan SPFS sistemini, Çin ve İran başta olmak üzere birçok ülke destekliyor. Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, çeşitli ülkelerden birçok katılımcının SPFS’e dâhil olduğunu söylemişti. SPFS’e erişim sürecini kolaylaştırmak için birçok adım attıklarına işaret eden Skorobogatova “Şimdiden Almanya, İsviçre, Belarus, İsviçre, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan katılımcılar sisteme bağlı durumda” diye konuştu. Rusya Maliye Bakanlığı da Ekim 2019’da yaptığı açıklamada, Türkiye ile ulusal para birimleriyle ticaret konusunda anlaşma imzalandığını, söz konusu anlaşmanın, Türk bankalarının SPFS’ye bağlantısını da genişletebileceğini duyurmuştu. Rusya Merkez Bankasının raporuna göre de; 2020 yılı itibarıyla SPFS’deki işlem hacmi, ülkedeki SWIFT trafiğinin yüzde 20’sine yaklaştı. SPFS sisteminde transfer işlemlerini de içeren günlük mesaj sayısı 70 binin üzerine çıktı. Sistemin SWIFT’e göre daha uygun maliyetli olması ve teknolojisinin sürekli geliştirilmesi, yerli ve yabancı kuruluşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ruble Değer Kaybetmeye Devam Ediyor

ANALİSTLER: ZOR KARAR

Konuyla ilgili olarak analistler “Rusya, Avrupa Birliği üyesi ülkelere sattığı doğalgaz ve petrol ödemelerini SWIFT üzerinden alıyor. Rusya’nın bu sistemden çıkarılması hâlinde, alacaklarının önüne geçilir. Ancak ticaret nasıl yapılacak? Rus gazı söz konusu olduğunda, Avrupalı alıcıların alternatif bulması da zor. Bu sebeple AB kaynakları, Rusya’nın sistemden çıkarılmasının önünde güçlükler bulunduğunu kabul ediyor. Özellikle Almanya ve Hollanda, Rusya’nın en büyük ticaret orakları arasında... Kaldı ki Rus bankaları SWIFT’ten çıkarılırsa, Rusya’ya mal göndermek daha riskli ve pahalı hâle gelebilir. Hem ürün ve hizmet tedarikinde hem de tahsilatlarda riskler yükselebilir. Böylece Rusya ile ticaret yapan bütün ülkeler olumsuz etkilenir. Yine aynı şekilde Rusya’nın SWIFT’ten soyutlanması, SPFS’yi alternatif olarak daha da güçlendirebilir. SWIFT’ten bağımsız bir finansal işlemler ağı, ABD’nin ve doların egemenliğini ‘bypass’ etme olasılığını da beraberinde getirebilir. Bu da Batı tarafından çok göze alınacak bir gelişme olmaz” şeklinde görüş belirtiyor.

Kremlin ABD'nin Yeni Yaptırım Kararlarını Eleştirdi

PARA VE ALTINLARI 5 YIL YETER

Bu arada Moskova yönetiminin, Ukrayna'ya işgal harekâtı başlatmadan önce maddi rezervlerini de güçlendirdiği belirlendi. SWIFT'ten çıkarılma ihtimaline karşılık Rusya, nakit para rezervini ABD'den getirdiği yüklü miktarda bir tutarla artırdı. Ülkeye aktarılan banknotların toplam ağırlığının 50 ton olduğu belirtiliyor. Rusya Merkez Bankası'nın kasasında halihazırda yaklaşık 600 milyar dolarlık döviz ve altın olduğu, bu rezervin de Batı'nın uygulayacağı ekonomik yaptırımlar karşısında en az 5 yıl yetebileceği vurgulandı.

RUSYA’NIN İHRACATINDA İLK BEŞ ÜLKE

  1. Çin - 57 milyar $
  2. Hollanda - 45 milyar $
  3. Almanya - 28 milyar $
  4. Türkiye - 21 milyar $
  5. Belarus - 21 milyar $

RUSYA’NIN İTHALATINDA İLK BEŞ ÜLKE

  1. Çin - 54 milyar $
  2. Almanya - 25 milyar $
  3. ABD - 13 milyar $
  4. Belarus - 12,8 miltar $
  5. İtalya - 10,9 milyar $

İHRACATINDA BAŞLICA ÜRÜNLER

  • Mineral yakıtlar ve yağlar
  • Ham petrol, petrol yağları
  • Demir ve çelik
  • Tahıl ürünleri
  • İnciler, değerli taşlar

İTHALATINDA BAŞLICA ÜRÜNLER

  • Nükleer reaktörler
  • Elektrikli makine
  • Hava yolu, uzay araçları
  • İlaçlar ve tıbbi malzeme

İRAN'A KARŞI UYGULANMIŞTI

Bağımsız bir sistem olan SWIFT, önceki yıllarda belirli ülkelere yasak getirilmesine karşı çıkmıştı. Kendini “tarafsız” olarak tanımlayan platform, siyasi baskılarla kurumların ve ülkelerin, sistemden çıkarılması kararı alınamayacağını vurguluyor. Rusya’nın SWIFT’e erişiminin engellenmesi çağrıları, 2014 yılında Kırım olayları sırasında da dile getirilmiş ancak hayata geçirilmemişti. Ancak Mart 2012’de Avrupa Birliği, nükleer programla bağlantılı uygulanan yaptırımlar kapsamında İranlı şirketlere ve bireylere, SWIFT’in hizmet vermesini engellemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye’deki felakette de aynısını yapmışlar…Türkiye’deki felakette de aynısını yapmışlar…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya, 'Ukrayna' tepkisiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya, 'Ukrayna' tepkisi
Dünyayı sarsan öfkenin arkasında ne yatıyor? Dünyayı sarsan öfkenin arkasında ne yatıyor?
Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Putin'e ağır darbe! Bu olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadı

Putin'e ağır darbe! Bu olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadı

Rusya duyurdu! "Kiev görüşmeyi reddetti"

Rusya duyurdu! "Kiev görüşmeyi reddetti"

Kiev'de patlama sesleri! "Ukrayna'nın kaderi belli olacak"

Kiev'de patlama sesleri! "Ukrayna'nın kaderi belli olacak"

Ukrayna'da çok sayıda Rus uçağı düşürüldü!

Ukrayna'da çok sayıda Rus uçağı düşürüldü!

NATO'nun Ukrayna zirvesi sona erdi: Korkunç bir stratejik hata

NATO'nun Ukrayna zirvesi sona erdi: Korkunç bir stratejik hata

İlginizi Çekebilir

Dünya bu olayı konuşuyor! Uçakta cinsel organını çıkartıp...

Dünya bu olayı konuşuyor! Uçakta cinsel organını çıkartıp...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Mutlaka deneyin: Ne dert kalır ne tasa

Mutlaka deneyin: Ne dert kalır ne tasa

Estetik ameliyatla bambaşka biri oldu! Servet harcadı

Estetik ameliyatla bambaşka biri oldu! Servet harcadı

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.