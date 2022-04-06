HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'

Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'

06.04.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna - Rusya savaşından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın tepkisini çekmeye devam ederken Rusya'nın eski başbakanı Dmitry Medvedev'den çok tartışılacak bir itiraf geldi. Ukrayna'ya barış getirmek için yola çıktıklarını belirten Medvedev, Portekiz sınırından başlayan imparatorluk fikrini ağzından kaçırdı.

Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'

Son dakika haberi: Bir Telegram yayınında ilginç ifadeler kullanan Medvedev, Putin'in özel askeri operasyonlar sonucunda büyük bir hedefi olduğunu Portekiz'den başlayan bir imparatorluk hayalinin olduğunu söyledi. İşte Rusya - Ukrayna savaşından son dakika haberinin detayları...

thumbs_b_c_9e7d200d57e70e609b9425faad41953b

ESKİ BAŞBAKAN İTİRAF ETTİ: 'İMPARATORLUK KURMAK İSTİYOR'

Eski Rusya Başbakanı Medvedev, Putin'in Vladivostok'tan Lizbon'a uzanan bir Rus imparatorluğu kurmaya çalıştığını söyledi.

thumbs_b_c_86f338bb26b84559427b785930da2a91

Telegram'dan mesaj yayımlayan Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'daki görevinin ülkeyi "askerden ve Nazilerden arındırmak" olduğunu, bu görevlerin bir gecede tamamlanmayacağını ve sadece savaş alanında çözülmeyeceğini söyledi.

Ukraynalıların bir kısmının “sahte söylentilerle dolu kanlı bilincini” değiştirmek gerektiğini öne süren eski başbakan, mesajına emperyalist imalarla ve çok daha geniş bir planla devam etti:

“Hedef, Ukrayna'nın gelecek nesilleri için barış ve nihayet Lizbon'dan Vladivostok'a kadar uzanan bir Avrasya inşa etme olasılığı”.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'da 11 eyalette neo-Nazi örgütlere kapsamlı operasyonAlmanya'da 11 eyalette neo-Nazi örgütlere kapsamlı operasyon
Son dakika: İBB ile İçişleri Bakanlığı arasında karşılıklı açıklamalar devam ediyor: "Bakanlık İmamoğlu'nu doğrulamıştır"Son dakika: İBB ile İçişleri Bakanlığı arasında karşılıklı açıklamalar devam ediyor: "Bakanlık İmamoğlu'nu doğrulamıştır"
Esad detayı: 'Tarihte görülmemiş bir şekilde...'Esad detayı: 'Tarihte görülmemiş bir şekilde...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Erdoğan imzaladı! 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Erdoğan imzaladı! 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Memur ve emekli maaşlarına zam için tarih belli oldu!

Memur ve emekli maaşlarına zam için tarih belli oldu!

Türkiye Nisa bebeği konuşuyor! Cani annenin yeni ifadesi ortaya çıktı

Türkiye Nisa bebeği konuşuyor! Cani annenin yeni ifadesi ortaya çıktı

Canlı yayında açıkladı: Adayımız Mansur Yavaş'tır, göreve çağırıyoruz

Canlı yayında açıkladı: Adayımız Mansur Yavaş'tır, göreve çağırıyoruz

AK Parti ve MHP hazırlamıştı! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık...

AK Parti ve MHP hazırlamıştı! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık...

İlginizi Çekebilir

Çokeşli ilişkileri eleştirildi! “Bensiz kadınları tavlayamaz”

Çokeşli ilişkileri eleştirildi! “Bensiz kadınları tavlayamaz”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Doğal müshil ilacı! Artık tuvalette uzun kalmayacaksınız

Doğal müshil ilacı! Artık tuvalette uzun kalmayacaksınız

Önemsenmiyor ama sonuçları çok ciddi

Önemsenmiyor ama sonuçları çok ciddi

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.