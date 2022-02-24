Son dakika: Putin'den dünyaya ekonomi mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın dünya ekonomisine zarar vermek istemediğini ifade ederek, "Biz burada sisteme zarar vermek istemiyoruz. Çünkü bizde sistemin bir parçasıyız. Uluslararası ortaklarımız bunu takdir etmeli ve bizi sistemin dışına atmamalı" dedi.

Putin'in açıklamalarından satır başları:



Dünya ekonomisinin bir parçasıyız neden zarar verelim. Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz.

Şu anda yaşananlar zorunlu olarak alınması gereken önlemlerdi. Bize bu şekilde hareket etmekten başka bir yol bırakmadılar. Operasyon mecburi tedbirdi, başka şekilde hareket edemezdik.

Bizi bu adımları atmaya zorladılar. Bize ekonomik yaptırımları uyguladılar.

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