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  4. Rusya işgalinden son dakika! Ukrayna'da hastaneye bomba isabet etti! Belediye Başkanı yasak kararını duyurdu

Rusya işgalinden son dakika! Ukrayna'da hastaneye bomba isabet etti! Belediye Başkanı yasak kararını duyurdu

24.02.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna haberleri... Putin, sabah saatlerinde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyonu başlattıklarını duyurdu. Bu haberin ardından peş peşe gelişmeler yaşandı. Son olarak Ukrayna, bir hastaneye bomba isabet ettiğini ve can kayıplarının yaşandığını duyurdu. Kiev Belediye Başkanı da sokağa çıkma yasağı ilan etti. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısındaki son gelişmeler...

Son dakik Ukrayna Rusya haberleri! Ukrayna ve Rusya krizini tüm dünya yakından takip ederken sıcak bölgeye ilişkin haberler gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın tanımasının ardından bölgede tansiyon düşmüyor. Ayrılıkçı liderlerin yardım istemesi sonrasında Putin, Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, "Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır" derken ABD Başkanı Joe Biden, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir" ifadelerini kullandı. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, doğu Ukrayna'da 50 Rus'un öldürüldüğü belirtilirken Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesinde hedef aldığı bölgelerden başkent Kiev’de yeni bir patlama sesi duyuldu.

İşte dakika dakika son gelişmeler...

19.13: G7 ülkelerinden yapılan açıklamada, "Putin Avrupa kıtasına yeniden savaşı getirdi, kendisini tarihin yanlış tarafında konumlandırdı." ifadeleri kullanıldı.

19.04: Çekya ve Letonya Rus vatandaşlarına yönelik vize işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.

18.05: Kiev Belediye Başkanı, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

17.37: Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre Rusya Donetsk'te hastane bir hastaneyi vurdu. Hastanedeki 4 kişi hayatını kaybetti.

17.25: Rusya'dan Avrupa ve ABD'ye verilen yanıtta, "Yaptırımlara kısasa kısas usülüyle karşılık verilecektir." denildi.

16.55: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Diyalog için hazırız. Halen uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönme şansımızın olduğunu umuyoruz.

16.47: Belarus topraklarından Ukrayna'ya 4 balistik füze fırlatıldı.

16.40: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

15.12: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel kasabasında 2 Rus helikopteri vurduğunu duyurdu.

14.43: Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklamaRusya'nın Ukrayna'ya operasyonu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

14.35: NATO'dan Rusya'ya gözdağı! "Yüzden fazla jet hazır bekliyor"

SON DAKİKA | NATO Genel Sekreteri'nden Rusya'ya gözdağı! 'Yüzden fazla jet hazır bekliyor, demir kadar sağlamız' NATO Genel Sekreteri'nden Rusya'ya gözdağı! 'Yüzden fazla jet hazır bekliyor, demir kadar sağlamız'

14.15: Dışişleri Bakanlığından sert açıklama: Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu kabul edilemez

Son Dakika! Dışişleri Bakanlığından sert açıklama: Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu kabul edilemez Dışişleri Bakanlığından sert açıklama: Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu kabul edilemez

13.59: Odessa'ya füze saldırısı gerçekleşti. Gelen bilgilere göre en az 18 kişi hayatını kaybetti.

NATO'DAN AÇIKLAMA! "KARAR ALDIK"

13.45: NATO, "Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca müttefiklerle istişarede bulunarak, caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı aldık" açıklamasını yaptı.

"RUSYA 2. KEZ FÜZE SALDIRISI YAPIYOR"

13.18: Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesinde hedef aldığı bölgelerden başkent Kiev’de yeni bir patlama sesi duyuldu. Kiev yönetimi, Rusya'nın 2. kez füze saldırısı yaptığını açıklandı.

"50 RUS ÖLDÜRÜLDÜ"

11.55: Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, doğu Ukrayna'da 50 Rus'un öldürüldüğü, altı tane uçağın da düşürüldüğü bildirildi.

11.53: Ukrayna’nın Vinnytsia kentinde bulunan mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Ukrayna medyası, patlamanın ardından bölgenin tahliye edildiğini, Ukrayna askerleri arasında patlama nedeniyle yaralıların da bulunduğunu duyurdu. Patlamanın Rusya saldırısı sonucu meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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SAVUNMA BAKANI, ELİ SİLAH TUTAN HERKESİ ÜLKESİNİ SAVUNMAYA ÇAĞIRDI

11.49: Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ülkesinin tam savunma durumuna geçtiğini belirtti. Hazır ve eli silah tutabilen herkesi Bölgesel Savunma Merkezlerine çağıran Reznikov, silah edinmek için pasaportun yeterli olacağını ifade etti.

11.48: İrlanda Başbakanı Micheal Martin, "Putin ve rejimini sorumlu tutmak için Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışacağız. Rusya, bu korkunç saldırganlık eylemi için ağır bedel ödeyecek. Ukrayna'nın yanındayız." paylaşımını yaptı.

"PUTİN KAN DÖKME VE YIKIM YOLUNU SEÇTİ"

11.00: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Putin, Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçti. İngiltere ve müttefiklerimiz kararlı şekilde yanıt verecektir." ifadelerini kullandı.

10.51: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), "Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatını şiddetle kınıyoruz. Ukrayna'ya yönelik bu saldırı, milyonlarca insanın hayatını ciddi bir şekilde tehlikeye attığı gibi uluslararası hukuk ve Rusya'nın taahhütlerinin ihlali anlamına geliyor" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Tüm askeri faaliyetlerin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz." görüşü paylaşıldı.

UKRAYNA'DAN 'BOĞAZLARI KAPATIN' ÇAĞRISI

10.45: Ukrayna’nın Ankara Büyükeçisi Vasyl Bodnar, boğazların kapatılması yönünde Türkiye'ye çağrıda bulundu.

10.10: Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhanks yönetimi, Ukrayna'ya karşı saldırı başlattıklarını duyurdu.

09.50: Bölgeden dehşete düşüren görüntüler geliyor. Saldırı haberini alan Ukraynalıların sokak ortasında topluca dua etmeye başladığı görüldü.

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09.45: Rusya Federal Havacılık Ajansı, 24 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında ülkenin güneyindeki tüm havaalanlarında uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

09.40: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu.

SON DAKİKA: Rusya'nın hava saldırısı sonrası siviller hayatını kaybetti! Saldırının boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı... Rusya'nın hava saldırısı sonrası siviller hayatını kaybetti! Saldırının boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı...

09.35: Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu savaşı derhal durdurma çağrısında bulunuyorum" açıklamasını yaptı.

09.32: Rusya Luhansk bölgesinde iki köyde kontrolü sağladı. Ukrayna Polisi tarafından yapılan açıklamada Rusya’nın bölgede iki köyü ele geçirdiği duyuruldu.

09.25: Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesini topluyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesini topluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesini topluyor

AB, ACİL VE OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

09.24: AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın askeri müdahalesi hakkında ortak açıklama yayımladı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "eşi görülmemiş saldırganlığı"nın en kuvvetli şekilde kınandığı belirtilen açıklamada, Rusya'ya, derhal saldırganlığı durdurması ve askerlerini çekmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, bugün ilerleyen saatlerde AB Liderler Zirvesi'nin acil ve olağanüstü toplanacağı hatırlatılarak, "Liderlerin bu eylemi için Rusya'ya ağır ve ciddi sonuçları olacak yeni yaptırımları" ele alacağı belirtildi. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Komisyon tarafından son şekli hazırlanan yaptırım paketini zirve toplantısında liderlere sunacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Ukrayna'daki can kayıplarından üzüntü duyulduğu, AB'nin acil insani yardıma hazır olduğu bildirildi. AB, Ukrayna'ya desteğini yineleyerek siyasi, mali ve insani yardımların süreceğini vurguladı.

09.16: Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu

09.15: Dışişleri Bakanlığından Ukrayna açıklaması

Son dakika! Dışişleri Bakanlığından Ukrayna açıklaması: Vatandaşlar böyle uyarıldı Dışişleri Bakanlığından Ukrayna açıklaması: Vatandaşlar böyle uyarıldı

08.55: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopterinin vurulduğunu açıkladı.

Son dakika haberi: Rusya - Ukrayna savaşında üçüncü hat! Lukaşenko izni verdi sınır hattı açıldı Rusya - Ukrayna savaşında üçüncü hat! Lukaşenko izni verdi sınır hattı açıldı

08.40: Hollanda Başbakanı Mark Rutte "Hollanda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını şiddetle kınıyor. AB, NATO ve diğer müttefiklerle yakın temas halindeyiz. Düşüncelerimiz Ukrayna halkıyla." ifadelerini kullandı.

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08.29: Ukrayna, ülkenin Rusya ve Belarus sınırı boyunca saldırı altında olduğunu duyurdu.

08.20: ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

08.19: Ukrayna, Türkiye'den yardım istedi.

SON DAKİKA | Ukrayna Türkiye'den yardım istedi Ukrayna Türkiye'den yardım istedi

08.17: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri duyuldu.

08.11: NATO büyükelçileri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında acil toplantı yapacak.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

08.01: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

07.39: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkede sıkıyönetim ilan ettiğini açıkladı.

RUSYA'NIN SALDIRISI SONRASI ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA

07.38: Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ilk açıklama geldi. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon için "Bu savaşın bir anlamı yok. BM Şartı ilkelerini ihlal ediyor." dedi.

Son dakika… Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den ilk açıklama: Saldırmayacağız, savunacağız! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den ilk açıklama: Saldırmayacağız, savunacağız!

07.33: Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kenti üzerinde savaş jetlerinin sesi duyuldu. Vatandaşlar ATM önlerinde kuyruk oluşturdu.

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07.27: THY, Ukrayna uçuşlarını iptal etti

THY, Ukrayna uçuşlarını iptal ettiTHY, Ukrayna uçuşlarını iptal etti

RUSYA BATI SINIRINDA HAVA SAHASINI KAPATTI

07.15: Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

KARADENİZ FİLOSU ÇIKARTMA HAREKATI BAŞLATTI

07.14: Rus Haber Ajansı Karadeniz Filosu'nun çıkartma harekatı başlattığını duyurdu.

07.10:Putin, başkent Kiev'deki o havalimanını da hedef aldı

Son dakika: Putin, başkent Kiev'deki o havalimanını da hedef aldı! Çatışmalar devam ediyor harita paylaşıldı Putin, başkent Kiev'deki o havalimanını da hedef aldı! Çatışmalar devam ediyor harita paylaşıldı

HALK KİEV'DEN KAÇMAYA BAŞLADI

07.06: Rusya'nın saldırısı sonrası Kiev halkı kentten kaçmaya başladı.

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UKRAYNA VE ABD'DEN AÇIKLAMA

07.00: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor" dedi. Açıklamasının devamında Kuleba "Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı" dedi.

06.58: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'nın sivilleri tehlikeye atan saldırısını şiddetle kınıyorum. Uyarılarımıza ve diplomasi çabalarımıza rağmen Rusya bir kez daha bağımsız bir ülkeye saldırı yolunu seçmiştir" dedi.

06.34:Biden’dan Putin’e sert yanıt: ABD karşılık verecektir…

Son dakika… Rus işgali resmen başladı! Biden’dan Putin’e sert yanıt: ABD karşılık verecektir… Rus işgali resmen başladı! Biden’dan Putin’e sert yanıt: ABD karşılık verecektir…

KİEV'DE BÜYÜK PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

06.14: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyuluyor.

06.06: Ukrayna'nın Dombas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu.

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PUTİN'DEN ASKERİ OPERASYON EMRİ

06.00: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Son dakika! Ukrayna'ya operasyon bu sözlerle başladı... Putin'den flaş açıklamalar Ukrayna'ya operasyon bu sözlerle başladı... Putin'den flaş açıklamalar

KRİTİK BÖLGEDE RUS ASKERİ HAREKETLİLİĞİ

Rusya'nın Rostov bölgesindeki Kuybışevo yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede Rus askeri hareketliliği tespit edilmişti. 200'den fazla çeşitli askeri teçhizattan oluşan konvoyun, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine doğru ilerlediği dikkati çekmişti.

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AYRILIKÇI BÖLGELER RUSYA'DAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti yönetimlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazarak yardım istediklerini söylemişti.

Mektupta, "Donbas'ta sivil kayıplar yaşandığına" işaret edildiğini kaydeden Peskov, "Yönetimler, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ve oluşumlarının saldırganlığını püskürtmek için Rusya başkanından yardım istediler." ifadesini kullanmıştı.

Putin, 21 Şubat'ta sözde yönetimleri tanıdığını açıklamış, bölgede "barışın sağlanması" gerekçesiyle askeri konuda yardım edilmesi talimatı vermişti. Rusya Parlamentosu, dün yurt dışına asker gönderme kararını onaylamıştı.

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Rusya Ukrayna Vladimir Putin son dakika haberi
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Okuyucu Yorumları 101 yorum
dünya sana da kalmaz Putin
bu sahneyi ATATÜRK ü kötüleyip bu işlerin düzenli ordu, ilim ve bilim olmadan olmayacağıni anlatmak için ne yapmali acaba merak ediyorum.
@simarik_eray ilim bilim düzenli orduatalarımız da 150 sene önce mevcuttu ki 600 sene cihan devleti olduk.
@vidal_41 son üç yüz yılda osmanlının kazandığı tek bir savaş varmı cahil çocuğum..öyle sallamakla olmuyor işler..bilimin,gelişmenin peşini erdemini bırakıp meleklerin bacaklarına bakıyorlar diye karşı gelirsen,sonuç yıkılıp gitmekltir.bırakın bu hamaset sözcüklerini.
@vidal_41 Aynen aynen meleklerin etek altını izliyorlar diye tersaneyi kapatıp matbaayı ülkeye sokmayan ataların dimi :) Hadi yallah senin coğrafyan biraz güney doğuda ilim ve bilim irfanı atalarının yanına
Putin'in ne suçu var, NATOya kızacağına..
YAZIK MASUM İNSANLARA, ALLAH YARDIMCILARI OLSUN.
olsaydı yardım ederdi masumlarin ölmesine göz yuman tanrıya inanmiyorum vicdansizlik
@red_scall tamamen bakış açınla alakalı yunan mitolojisi değil bu anlayın artık.
@onder_avci_1930 kanka deme çarpılırsın :(
maalesef dünya güç yetene olmaya başladı.Allah sonumuzu hayr eylesin
O değilde ukrayna da bayraktar ihalarımız vardı çok övündüğümüz. Yoksa gerçek bir savaşta işe yaramamış mı.
@mrtoruc bu büyük bir savaş olacak ya birde bizim kadar yaptığı ile övünen bir ülke yok gör onlarda ne silahlar çıkacak..
@mrtoruc rusya ilk ihaların olduğu yeri vurdu !!!
@mrtoruc iha siha fabrikasını ukraynaya taşıdık. çünki kamera ve motor aldığımız ülkeler ambargo koydu bizde ukrayna motoru kullanacaktık. ama rusya bugün ukraynada hem motor hem siha fabrikasını vurdu

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