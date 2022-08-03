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  4. SON DAKİKA | Radar görüntüsü yayınlandı! İstanbul'a yaklaşıyor, bugün ve yarına dikkat (3 Ağustos 2022 yurtta hava durumu)

SON DAKİKA | Radar görüntüsü yayınlandı! İstanbul'a yaklaşıyor, bugün ve yarına dikkat (3 Ağustos 2022 yurtta hava durumu)

03.08.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması geldi. Bugün için yapılan uyarıda İstanbul'da sağanak yağış geçişlerinin görüleceği belirtildi. Ayrıca, sağanak yağışa neden olacak hava kütlesinin radar görüntüsü yayınlanırken bugün ve yarına dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi. Öte yandan Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. İşte son dakika meteoroloji haberinin detayları...

SON DAKİKA | Radar görüntüsü yayınlandı! İstanbul'a yaklaşıyor, bugün ve yarına dikkat (3 Ağustos 2022 yurtta hava durumu)

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağmur ve rüzgar uyarısında bulundu. 3 Ağustos verilerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Kastamonu kıyıları, Sinop, Artvin, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan İstanbul'a yağış bırakacak hava kütlesinin radar görüntüleri yayınlandı. Yapılan uyarıda ilçe bazlı olarak sağanak geçişlerin görüleceği ifadesine yer verildi. İşte son dakika meteoroloji haberinin detayları...

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RADAR GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANDI! İSTANBUL'A YAKLAŞIYOR

Hava Forum yaptığı açıklamada "İstanbul'a doğru bir 'cisim' yaklaşıyor. Kütlemiz minik ama sağanak yağış yapabilecek türden. Bugün ve yarın bu tarz ilçe ilçe hatta mahalle bazlı yağış geçişleri görebiliriz..." ifadelerine yer verdi.

BUGÜN (3 AĞUSTOS) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Kastamonu kıyıları, Sinop, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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