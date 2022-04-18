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  4. Son Dakika: Resmî Gazete'de yayımlandı! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı

Son Dakika: Resmî Gazete'de yayımlandı! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı

18.04.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Resmî Gazete'de yayımlandı! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı

Son dakika haberi: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına görev süresi dolan Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun yerine İbrahim Ömer Gönül atandı. Atama kararı, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Atama Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atanırken Başkan Vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğine ise Yusuf Sünbül atandı.

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Yapılan atamanın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

İbrahim Ömer Gönül, 2014'ten bu yana SPK Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

GÖREV SÜRESİ DOLAN TAŞKESENLİOĞLU'NDAN VEDA PAYLAŞIMI

Öte yandan, görev süresi dolan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"17 Nisan 2018'de başlamış olduğum SPK Başkanlığı görev süremi bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyorum. Geride bıraktığımız 4 yılda ekonomimizde sermaye piyasalarının payının artırılması, piyasalarımızın derinleştirilmesi ve zenginleştirilmesi, yatırımcı haklarının gözetilmesi ve korunması için tüm gayretimizle çalışmanın verdiği iç huzurunu taşıyorum. Bizleri bu göreve layık görerek ülkemiz ekonomisine katkı sağlamamıza vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, birlikte çalıştığımız tüm bakanlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim." (DHA/AA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Vatana millete hayırlı olsun...
birazda siz doldurun cebinizi
Umarım bu gelen gerçek bir küçük yatırımcı dostu olur borsada. Diğerlerine benzemez beklentimiz bu. hayırlı olsun.

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