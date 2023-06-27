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Son dakika: Rusya'da isyan başlatmıştı! Wagner lideri Prigojin'in yeni adresi belli oldu

27.06.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Belarus Devlet Başkanı Alexandr Lukaşenko, Rusya'da isyan başlatan Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in Belarus'ta olduğunu açıkladı. Lukaşenko, Wagner'in isyanına ilişkin yaptığı açıklamada Prigojin'in uçakla ülkeye geldiğini belirtip "Evet gerçekten, o bugün Belarus’ta” ifadelerini kullandı.

Son dakika: Rusya'da isyan başlatmıştı! Wagner lideri Prigojin'in yeni adresi belli oldu

Son dakika haberine göre, Rusya'da paralı askerlerden oluşan Wagner grubunun lideri Yevgeny Prigozhin, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla varılan anlaşma sonucu Moskova'ya ilerleyişini durdurmuştu. Anlaşma kapsamında Prigozhin, Belarus’a gitti. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, arabuluculuğu sayesinde Rusya’da sona eren Rus paralı asker grubu Wagner’in isyanına ilişkin açıklamalarda bulundu. Lukaşenko, Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in uçakla Belarus’a geldiğini ifade ederek, "Evet gerçekten, o bugün Belarus’ta” dedi.

"PUTİN'E ACELE ETMEMESİNİ ÖNERDİM"

Geçtiğimiz cumartesi günü yerel saatle 10.00’da Rusya’nın güneyinde artan kriz hakkında Putin ile telefonda görüştüğünü belirten Lukaşenko, “Anladığım kadarıyla en tehlikeli şey, durumun ne olduğu değil, nasıl gelişebileceği ve sonuçları. Ayrıca, isyanı sona erdirmek için alınan sert bir karar olduğunu da fark ettim. Putin’e acele etmemesini önerdim” dedi.

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TELEFON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Prigojin ile iletişime geçilmesini önerdiğini aktaran Lukaşenko, Putin’in daha sonra kendisine Prigojin’in telefon aramalarına cevap vermeyeceğini söylediğini ifade ederek, bu nedenle Prigojin ile iletişim kurmak için telefon numaraları bulmaya çalıştığını aktardı.

Yerel saatle 11.00’de Prigojin’e ulaştığını belirten Lukaşenko, Prigojin ile yaptığı telefon görüşmesinin ilk 30 dakikalık konuşmanın küfürlü bir şekilde gerçekleştiğini ifade ederek, “Tabii ki önceden özür diledi ve bu müstehcen sözlerle bana her şeyi anlatmaya başladı" dedi.

RUSYA'DA WAGNER'E KARŞI AÇILAN CEZA SORUŞTURMASI DÜŞTÜ

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 gün süren isyana katılanların 24 Haziran’da suç içerikli eylemlerinden vazgeçtiğine dikkat çekilerek, "Söz konusu durum ve soruşturma süreci için önemli diğer koşullar dikkate alınarak 27 Haziran’da ceza soruşturmasının kapatılmasına karar verildi" ifadeleri kullanılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Wagner’in elinde bulunan ağır askeri teçhizatın Rus ordusuna devri konusunda çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Açıklamada, "Wagner’in ağır askeri teçhizatının Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne devri konusunda hazırlıklar devam ediyor" denildi.

"BİZİM AMACIMIZ YÖNETİMİ DEVİRMEK DEĞİL BU DURUMU PROTESTO ETMEKTİ"

Prigojin Rusya’da çıkardığı isyan sonrasında dün yayınladığı 11 dakikalık ses kaydında, "Hiç kimse Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamayı kabul etmedi. Wagner grubunun varlığı 1 Temmuz’da sona erecekti" ifadelerini kullanarak, "Bizim amacımız yönetimi devirmek değil bu durumu protesto etmekti" demişti.

PUTİN, "CEZALANDIRILACAKLAR" DEMİŞTİ

Taraflar arasında varılan anlaşma öncesi ulusa seslenen Putin, Wagner'in isyanının bir 'ihanet' olduğunu vurgulamış ve bu isyana katılanların cezalandırılacağını belirtmişti. Putin, "Karşı karşıya olduğumuz şey tam anlamıyla bir ihanettir. Aşırı hırslar ve kişisel çıkarlar ihanete yol açtı. Ülkemize, halkımıza ve Wagner grubunun askerleri ve komutanlarının diğer birlik ve alt birimlerimizle yan yana savaştığı ve öldüğü davaya ihanet etmek. İhanet yoluna kasten girenler, silahlı isyan hazırlayanlar, şantaj ve terör yöntemlerine girişenler, cezalarını çekecekler, hesaplarını hem hukuk önünde hem de milletimiz önünde vereceklerdir." demişti.

(DHA-İHA)

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