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  4. Son dakika: Rusya'dan kritik açıklama! Putin ve Zelenskiy görüşür mü?

Son dakika: Rusya'dan kritik açıklama! Putin ve Zelenskiy görüşür mü?

03.04.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmelerinde yer alan Rusya Müzakere Heyeti Başkanı Vladimir Medinsky, dünyanın yanıtını merakla beklediği 'Putin ve Zelenskiy görüşür mü' sorusuna ilişkin kritik bir açıklamada bulundu.

Son dakika: Rusya'dan kritik açıklama! Putin ve Zelenskiy görüşür mü?

Son dakika: Rusya ile Ukrayna arasında bir yandan barış görüşmeleri diğer yandan şiddeti azaldığı belirtilen çatışmalar sürerken Rusya'dan önemli açıklamalar geldi. Taraflar arasında gerçekleşen barış müzakerelerinde Rusya tarafı heyetinin başkanı Vladimir Medinsky iki ülkenin liderleri arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmeye ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Medinsky Rusya'nın Kırım ve Donbas konusundaki duruşunun değişmediğini söyledi. Medinsky liderler düzeyinde görüşme için barış anlaşması taslağının henüz hazır olmadığını ifade etti.

Medinsky ayrıca görüşmelerin pazertesi günü devam edeceğini bildirdi.

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