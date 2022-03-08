SON DAKİKA | Rusya duyurdu! Sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sürüyor. 14 gün önce başlayan savaşta önceki gün gerçekleşen 3. tur barış görüşmeleri de sonuçsuz kaldı. Rusya, Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 kentinden sivillerin tahliyesi için sabah Moskova saati ile 10.00’dan itibaren tekrar geçici ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Öte yandan Ukrayna Rus general 41. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitali Gerasimov'un öldürüldüğünü iddia ederken Rus tankının bir sivil aracı vurduğu görüntüler ise şok etkisi yarattı. Rusya-Ukrayna savaşındaki son dakika haberleri;

00.04 ZELENSKİY'DEN BIDEN'A TEŞEKKÜR Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’dan petrol, doğal gaz ve kömür ithalatını yasaklayan ABD Başkanı Joe Biden’a teşekkür etti.

22:45 İNSANİ ATEŞKES AÇIKLAMASI Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kentlerinde insani durumun kötüleştiği belirtildi. Sivillerin ve yabancı uyruklu vatandaşların güvenliğinin sağlanması önemine işaret edilen açıklamada, "Rusya, 9 Mart'ta Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve insani koridorları oluşturmaya hazır." ifadesi kullanıldı. Ukrayna'nın Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol kentlerinde, tahliyeler için insani yardım koridorlarının oluşturulacağı belirtilen açıklamada, Ukrayna tarafına söz konusu koridorların çalışma saatinin belirlenmesi konusunda Moskova saatiyle gece 03.00'e kadar mutabakata varılması teklifinde bulunuldu. Açıklamada, tahliyeler esnasında belirlenen rotalarda Ukrayna yönetimi tarafından güvenliğin sağlanması gerektiği vurgulandı.

22:37 SUMİ'DEN 3 BİN 500 SİVİL TAHLİYE EDİLDİ Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’nın bugün insani koridor açılması için geçici ateşkes uygulanan Sumi şehrinden 3 bin 500 sivilin tahliye edildiği bildirildi.

21:57 PUTİN TALİMATI VERDİ! YASAK GELİYOR Putin'in, Rus sanayisinin kesintisiz şekilde çalışmaya devam etmesi için bazı kısıtlamaların yer aldığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı. Bazı ürün ve ham madde ticaretine yönelik kısıtlamaları içeren kararnamede, "Hükümet tarafından belirlenecek ürün ve hammaddelerin ithalat ve ihracatına yönelik ekonomik tedbirler alınacaktır." ifadesine yer verildi. Kararnameyle, Rus hükümetine söz konusu yasaklardan etkilenecek ülkelerin listesini hazırlama talimatı da verildi

21:30 MCDONALD'S'DAN RUSYA KARARI ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağını duyurdu.

21:20 AFAD: 23 YARDIM TIR'I UKRAYNA'YA ULAŞTI, 1 TIR YOLDA AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için hazırlanan 23 insani yardım TIR'ının bölgeye ulaştığı, 1 TIR'ın ise yolda olduğunu açıkladı.

21:03 Ukrayna'nın Harkiv kenti İl Polis Müdürlüğü yetkilisi Sergey Bolvinov, bugün Harkiv ve çevresinde Rus saldırılarında 27 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

20.15 ZELENSKİY İNGİLTERE PARLAMENTOSUNDA KONUŞTU Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İngiltere Parlamentosuna yaptığı hitabında, Ukrayna’nın bu savaşı istemediğini belirterek, “En büyük ordulardan biriyle savaşmamıza rağmen şimdi bizim için asıl soru olmak ya da olmamak. Cevap olmak” dedi.

19:37 İNGİLTERE'DEN RUS ENERJİSİ KARARI İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwarteng: "İngiltere, 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracak."

19:30 ABD'DEN RUSYA'YA YENİ YAPTIRIM Biden, ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını durdurduğunu ifade etti. Biden duyurdu! ABD, Rusya'dan petrol ithalatını yasakladı

18:30 "UKRAYNA'DA GELECEK BİRKAÇ HAFTA ÇOK KÖTÜ GEÇECEK" CIA Direktörü: Savaşta bugüne kadar 2 bin ile 4 bin arasında Rus askeri öldürüldü. Ukrayna'da gelecek birkaç hafta çok kötü geçecek.

17:32 General Electric, Rusya'daki kritik tıbbi ekipmanlar ve mevcut elektrik hizmetlerinin dışındaki faaliyetlerini durdurma kararını aldı.

17:20 RUS TANKLARI, MARİUPOL'E GİRMEYE ÇALIŞTI Rus tankları, siviller insani koridordayken Mariupol'e girmeye çalıştı.

17:01 BM: 474 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlattığı 24 Şubat'tan 7 Mart gece yarısına kadar 474 sivilin öldüğü, 861 sivilin yaralandığı belirtildi. Açıklamada ölenlerin 17'sinin, yaralananların ise 30'unun çocuk olduğu aktarıldı.

17:00 Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından ülkelerinden kaçarak Fransa’ya gelen Ukraynalı sığınmacıların sayısının 5 bine çıktığı bildirildi.

16:55 BAKAN AKAR, RUS MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ MSB: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna bağlamındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından; Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin barışın tesisine, istikrarın sağlanmasına ve insani durumun iyileşmesine önemli katkı sağlayacağı ve böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceği ifade edildi.

16.50 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı bir açıklamada Rus Hava Kuvvetleri'nin son 24 saatte Ukrayna’daki 158 askeri unsuru vurduğunu ifade etti.

16.45 Rusya’nın saldırısı altındaki Ukrayna’nın Karadeniz kıyısında bulunan liman kenti Odessa’da yerel saatle 14:00 sıralarında siren sesleri duyulmaya başlandı. Ukrayna ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Odessa açıklarında tespit ettiği kimliği belirsiz hava aracını imha etmesinin ardından, patlamalar nedeniyle şehir merkezinde kısa süreli panik yaşandı. Odessa halkı, siren sesleri sonrası sığınaklara indi.

RUSYA'DAN SİVİLLERE SALDIRI 15:55 Ukrayna'da Rusların kontrolüne geçen Makariv bölgesinde bir Rus tankı sivil aracı vurdu. Sivil araçlar kullanan askerler, otomobillerin aynalarına sarı bantlar takıyor, ancak incelenen görüntülerde, bu araçta sarı bant olmadığı görülüyor.

14.30 Zelenski'nin sözcüsünden Rus işgaline ilişkin kritik bir açıklama geldi. Sözcü, Rus ilerleyişinin yavaşladığını, neredeyse durma noktasına geldiğini söyledi.

13:40 Alman savcılar Ukrayna'nın işgalinden bu yana Rus birliklerinin işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

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Ukrayna savunma bakanı, Rusya'nın Mariupol'da insani koridoru ihlal ettiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da konuya ilişkin açıklama yaparak "Rusya, Mariupol'da 300 bin sivili rehin tutuyor. Yapılan anlaşmalara rağmen tahliyelere engel oluyor. Dün bir çocuk susuzluktan öldü. Savaş suçları, Rusya'nın kasıtlı stratejisinin bir parçası. Tüm Dünya önünde çağrıda bulunuyorum, Rusya bu insanları bırak" ifadelerini kullandı.

13:33 Rusya’nın Sumi’deki saldırılarında 2'si çocuk 21 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

13.13 ZELENSKİY: SORUMLULUK BATI'DA Ukrayna lideri Zelenski, 'Ukrayna’daki ölümler işgalcilerin suçu ama sorumluluk Batı’da' dedi. Mariupol'de bir çocuğun susuzluktan öldüğünü belirten Zelenski, 'Onlar bizim gökyüzümüzü savunamıyor, bombalar şehirlerimizin üzerine düşmeye devam ediyor. Buna ne diyebiliriz ki, hayat ve ölüm arasındayız kararlar buna göre alınmalı.' ifadelerini kullandı

13.00 RUSYA: UKRAYNA İLE TÜRKİYE'DE MÜZAKERELERE HAZIRIZ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le görüşmelerinde Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için Türkiye'de 3 ülkenin katılımıyla barış masası kurulmasını teklif etmişti. Rusya, Ukrayna ile Türkiye'de müzakereye oturmaya hazır olduğunu açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, konuyla ilgili yahtığı açıklamada, "Ukrayna ile Türkiye'de müzakerelere hazırız, tek sorun Ukrayna'nın buna ne kadar yetkin olacağı" diye konuştu.

10.00 ATEŞKES BAŞLADI, SİVİLLER TAHLİYE EDİLİYOR Sivillerin tahliyesi için 5 kentte geçici ateşkes başladı.

09.20 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile Rusya'ya yönelik yaptırımları görüştü. Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Josep Borrell ile görüştüm. AB'ye kararlı duruşu ve atılmış bir dizi kararlı eylem için minnettarız. Ancak Rusya'ya yeni bir sert yaptırımlar getirme ihtiyacı acil. Baskının artırılması gerekiyor" dedi.

08.58 Ukrayna'dan Kiev, Mariupol ve İrpin'de yığınak iddiası: Rusya ekipman ve insan gücünü arttırıyor.

08.53 Rusya Ukrayna arasında insani koridor oluşturmak amacıyla saat 10.00'da yeniden ateşkes denenecek.

08.13 BM evini terk edenlerin sayısını 1 milyon 765 bin 68 olarak açıkladı.

04.10 'RUS GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü, Rus Ordusu Tümgenerali Vitaly Gerasimov'un Harkov yakınlarında öldürüldüğünü iddia etti.

01:44 "DOĞRUDAN KONUŞMASINI İSTİYORUZ" Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğrudan konuşmalarını istediklerini kaydetti.

00:01 2 RUS SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ Rusya’nın topraklarını işgale karşı direnen Ukrayna ordusu, Rus savaş uçaklarını hedef almaya devam ediyor. Ukrayna ordusunun başkent Kiev ve Jitomir’de 2 Rus savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.