SON DAKİKA | Rusya'nın Ukrayna müdahalesinde 5'inci gün! Zelenskiy: Önümüzdeki 24 saat çok önemli

Son dakika: Rusya'nın geçtiğimiz perşembe Ukrayna'ya yönelik başlattığı müdahalede 5'inci güne girildi. Başkent Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut Rus füzesinin hedefi oldu. Kiev ve Harkov ise güne patlama sesleri ile uyandı. İngiltere Başkanı Boris Johnson ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir dönem olduğuna inandığını söylediği aktarıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

İşte dakika dakika gelişmeler

06.06: Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD başkanı Biden'in bugün batılı müttefikler ve ortaklarla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili gelişmeleri tartışmak ve birleşik müdahaleyi koordine etmek için TSİ 19.15'te bir görüşmeye ev sahipliği yapacağı bilgisine yer verildi.

06.01: Ukrayna devlet özel iletişim servisi bir füzenin Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut binasına çarparak yangına neden olduğu bildirildi.

05.49: İngiltere Başbakanı Boris Johnson , Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık kaynakları görüşme ile ilgili ülke basınına şu açıklamada bulundu:

"Zelenskiy, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir dönem olduğuna inandığını söyledi. Başbakan, İngiltere ve müttefiklerinden savunma yardımının Ukrayna'ya ulaşmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi."



