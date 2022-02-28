HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA | Rusya'nın Ukrayna müdahalesinde 5'inci gün! Zelenskiy: Önümüzdeki 24 saat çok önemli

SON DAKİKA | Rusya'nın Ukrayna müdahalesinde 5'inci gün! Zelenskiy: Önümüzdeki 24 saat çok önemli

28.02.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalede 5'inci güne girildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson görüştü. Görüşmede Zelenskiy'in önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir dönem olduğuna inandığını söylediği aktarıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Rusya'nın Ukrayna müdahalesinde 5'inci gün! Zelenskiy: Önümüzdeki 24 saat çok önemli

Son dakika: Rusya'nın geçtiğimiz perşembe Ukrayna'ya yönelik başlattığı müdahalede 5'inci güne girildi. Başkent Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut Rus füzesinin hedefi oldu. Kiev ve Harkov ise güne patlama sesleri ile uyandı. İngiltere Başkanı Boris Johnson ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir dönem olduğuna inandığını söylediği aktarıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

İşte dakika dakika gelişmeler

06.06: Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD başkanı Biden'in bugün batılı müttefikler ve ortaklarla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili gelişmeleri tartışmak ve birleşik müdahaleyi koordine etmek için TSİ 19.15'te bir görüşmeye ev sahipliği yapacağı bilgisine yer verildi.

06.01: Ukrayna devlet özel iletişim servisi bir füzenin Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut binasına çarparak yangına neden olduğu bildirildi.

05.49: İngiltere Başbakanı Boris Johnson , Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık kaynakları görüşme ile ilgili ülke basınına şu açıklamada bulundu:

"Zelenskiy, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir dönem olduğuna inandığını söyledi. Başbakan, İngiltere ve müttefiklerinden savunma yardımının Ukrayna'ya ulaşmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus 'para babaları' şokta! Detaylar netleşti...Rus 'para babaları' şokta! Detaylar netleşti...
Rusya ve Belarus'a yeni yaptırımlar! Tarihte bir ilkRusya ve Belarus'a yeni yaptırımlar! Tarihte bir ilk
Görüşme öncesi Ukrayna'dan dikkat çeken sözlerGörüşme öncesi Ukrayna'dan dikkat çeken sözler
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray maçına damga vurdu! Sosyal medya Ümit Öztürk'e tepki gösteriyor...

Galatasaray maçına damga vurdu! Sosyal medya Ümit Öztürk'e tepki gösteriyor...

Sisi'nin 'Seks' yorumu gündem oldu!

Sisi'nin 'Seks' yorumu gündem oldu!

Ukrayna tarihinin en büyük sınavında! Avrupa'dan destek, Doğu'dan Ruslar geliyor

Ukrayna tarihinin en büyük sınavında! Avrupa'dan destek, Doğu'dan Ruslar geliyor

BM Genel Kurulu acil olarak toplanacak "Dönem başkanı maalesef Rusya"

BM Genel Kurulu acil olarak toplanacak "Dönem başkanı maalesef Rusya"

Rusya'dan BM'ye çağrı! 'Genel sekreter bu konuyu çözsün'

Rusya'dan BM'ye çağrı! 'Genel sekreter bu konuyu çözsün'

Putin'in 'süpersonik' tehdidi ses getirdi! Dünyada ilk sırada

Putin'in 'süpersonik' tehdidi ses getirdi! Dünyada ilk sırada

İlginizi Çekebilir

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı!

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı!

Ukrayna yorumuna tepki! "Lafa bak ya, ne kadar basit..."

Ukrayna yorumuna tepki! "Lafa bak ya, ne kadar basit..."

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Kardeşi de Selena'da oynamış! Erkek kardeşini görenler "Hiç benzemiyor" dedi

Kardeşi de Selena'da oynamış! Erkek kardeşini görenler "Hiç benzemiyor" dedi

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.