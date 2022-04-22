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  4. SON DAKİKA | Rusya, Ukrayna'daki yeni hedefini açıkladı: Tamamen kontrol etmeyi planlıyoruz

SON DAKİKA | Rusya, Ukrayna'daki yeni hedefini açıkladı: Tamamen kontrol etmeyi planlıyoruz

22.04.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'dan Ukrayna işgaliyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Operasyonlardaki hedefini açıklayan Rusya, Donbas ve Ukrayna'nın güneyini tamamen kontrol etmeyi planladıklarını duyurdu.

SON DAKİKA | Rusya, Ukrayna'daki yeni hedefini açıkladı: Tamamen kontrol etmeyi planlıyoruz

Son dakika: Rusya'dan yapılan açıklamada, "Donbas ve Ukrayna'nın güneyini tamamen kontrol etmeyi planlıyoruz" denildi.

LAVROV "YENİ BİR AŞAMA BAŞLIYOR" DEMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın "askeri operasyonda" yeni bir aşamaya geçildiğini açıklamıştı. Lavrov, "Ukrayna'nın doğusunda bu operasyonun yeni bir aşaması başlıyor ve ben bunun özel operasyonun geneli için çok önemli bir an olacağına eminim" ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna'nın en üst düzey güvenlik yetkilisi Oleksiy Danilov, Rus güçlerinin Donbas'ta neredeyse tüm cephe boyunca Ukrayna'nın savunma hattını aşmaya çalıştıklarını belirtmişti.

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RUSYA'NIN UKRAYNA'DAKİ HEDEFİ

Rusya'dan yapılan son açıklamada açıklamada, "Donbas ve Ukrayna'nın güneyini tamamen kontrol etmeyi planlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Rusya Ukrayna son dakika haberi
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