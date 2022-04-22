SON DAKİKA | Rusya, Ukrayna'daki yeni hedefini açıkladı: Tamamen kontrol etmeyi planlıyoruz

Son dakika: Rusya'dan yapılan açıklamada, "Donbas ve Ukrayna'nın güneyini tamamen kontrol etmeyi planlıyoruz" denildi.

LAVROV "YENİ BİR AŞAMA BAŞLIYOR" DEMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın "askeri operasyonda" yeni bir aşamaya geçildiğini açıklamıştı. Lavrov, "Ukrayna'nın doğusunda bu operasyonun yeni bir aşaması başlıyor ve ben bunun özel operasyonun geneli için çok önemli bir an olacağına eminim" ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna'nın en üst düzey güvenlik yetkilisi Oleksiy Danilov, Rus güçlerinin Donbas'ta neredeyse tüm cephe boyunca Ukrayna'nın savunma hattını aşmaya çalıştıklarını belirtmişti.

RUSYA'NIN UKRAYNA'DAKİ HEDEFİ

Rusya'dan yapılan son açıklamada açıklamada, "Donbas ve Ukrayna'nın güneyini tamamen kontrol etmeyi planlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

