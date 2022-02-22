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Son Dakika: Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk mesaj! "Kabul edilemez"

22.02.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakik haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna gerginliği ile ilgili ilk mesaj geldi. Erdoğan, "Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık" dedi. Erdoğan, Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk'ı tanıması ile ilgili "Kararı kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Tarafları sağduyu ve uluslararası hukuka riayete çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Son Dakika: Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk mesaj! "Kabul edilemez"

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna gerginliği ile ilgili ilk mesaj geldi.

Erdoğan, "Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık" dedi.

Erdoğan, Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk'ı tanıması ile ilgili "Kararı kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Tarafları sağduyu ve uluslararası hukuka riayete çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Zelensky'nin BMGK-Türkiye-Almanya ortak zirve önerisi ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Gerek BM Güvenlik Konseyi üyeleri gerekse diğer ülkeler kabul ederse bu buluşmada yerimizi alırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını hatırlatarak, "Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararının Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya’nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Seçim ittifakı ile ilgili de açıklamada bulunan Erdoğan, "Millet İttifakı’nın içerisinden herhangi birisini aramıza katamayız. Çünkü orası bir zillet ittifakıdır. Bundan alıp da Cumhur İttifakı’mızı lekeleyemeyiz" dedi.

HERZOG'UN ZİYARETİ

İsrail ile ikili ilişkilere de değinen Erdoğan, "Sayın Herzog’un ziyaretini gerçekten önemsiyoruz. Bu ziyaretle Türkiye-İsrail ilişkilerinde atılan adım, bundan sonra diğer boyutlarda da görülebilir" açıklamasında bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN İLE İLİŞKİLER

Suudi Arabistan ile Türkiye'nin ikili ilişkilerine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Suudi Arabistan’la da ilişkilerimizin geliştirilmesini istiyoruz. Önümüzdeki dönemde olumlu diyalog ve ilişkilerimizi somut adımlarla ilerletme arzusundayız" ifadelerini kullandı.

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Rusya Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan son dakika haberi
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ABD yede bir şeyler söylesene

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