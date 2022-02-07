Son dakika: Rusya-Ukrayna krizinde çarpıcı açıklama... "72 saatte düşer"

Son dakika... Tüm dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime çevrildi. Moskova yönetiminin Ukrayna sınırlarına ve Belarus'a yaptığı askeri yığınaklarla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD'li istihbarat yetkilileri Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebilecek seviyede askeri yığınak yaptığını kaydetti.

Washington Post gazetesinin isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD istihbarat yetkililerine dayandırdığı habere göre, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak Ukrayna'nın işgal edilmesine yetecek büyüklüğe ulaştı.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM HALA MASADA

Politico'ya konuşan kaynaklar ise, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin hala muhtemel görünmediğini, "diplomatik çözüm"ün hala masada olduğunu ifade ettiler.

Fox News'ın haberine göre ise ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley geçtiğimiz hafta kapalı kapılar ardından Kongre'yi Rusya'nın Ukrayna sınırındaki yığınağı konusunda bilgilendirdi.

"72 SAAT DAYANAMAZ"

Habere göre Milley, Ukrayna ordusunun Rus işgaline 72 saat dayanamayacağını öne sürdü. Yapılan projeksiyonların, Moskova'nın bir işgale girişmesi halinde 15 bin Ukraynalı ve 4 bin Rus askerin hayatlarını kaybedeceğini gösterdiğini de vurguladı.

