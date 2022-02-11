Son dakika: Rusya - Ukrayna krizinde son perde! ABD devreye girdi 'derhal' uyarısı...

Son dönemde dünyanın gündeminde savaş paniği var! Rusya, Ukrayna'ya savaş ilan etmeye hazırlanıyor. Bölgede yaşanan gerginlik sonrasında ABD'nin nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyordu. Joe Biden, Rusya'nın hamlesinin yanlış ve savaş yanlısı olduğunu daha önce dile getirmişti. ABD'den beklenen adım geldi.

ABD VATANDAŞLARINI UYARDI! 'DERHAL' ORADAN AYRILIN

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde taraf olduğunu bir kez daha kamuoyuna gösterdi. ABD, Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarının derhal bölgeden ayrılması konusunda bir açıklama yaptı.

Daha önce ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinde görevli diplomatların ailelerinin Ukrayna'dan ayrılması talimatı verildiğine işaret edilen uyarıda şunlar kaydedildi:

'ARTAN RUS ASKERİ HAREKATI TEHDİDİ...'

"Artan Rus askeri harekatı tehdidi ve Kovid-19 riski nedeniyle Ukrayna'ya seyahat etmeyin; Ukrayna'dakiler şimdi ticari veya özel yollarla ülkeden ayrılmalılar. Ukrayna'da kalıyorsanız, suç, sivil huzursuzluk ve Rusya'nın askeri müdahalesi ile olası savaş durumuna karşı daha dikkatli olun. Bazı bölgelerde risk arttı."

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekat planladığına dair haberler olduğu belirtilen uyarıda, "Özellikle Ukrayna sınırları boyunca, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya'nın kontrolündeki doğu Ukrayna'da güvenlik koşulları öngörülemez ve her an bozulabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Uyarıda, olası bir askeri harekatta ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik faaliyetlerinin de etkileneceği aktarılarak, "Ukrayna'daki ABD vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'nın herhangi bir yerinde askeri harekat başlatması durumunda ABD hükümeti tarafından tahliye edilmeyeceklerini bilmelidir. Askeri harekat herhangi bir zamanda ve uyarı yapılmadan başlayabilir." ifadeleri kullanıldı.

'EĞER ATEŞ AÇARSA DÜNYA SAVAŞINA YOL AÇAR'

NBC News'e konuşan Başkan Biden, "Amerikan vatandaşları derhal ülkeden ayrılmalı" dedi.

Dünyanın en büyük ordularından biriyle uğraştıklarını belirten Biden, "Oldukça farklı bir durum ve işler hızlıca karışabilir" diye konuştu.

Kendisine yöneltilen ABD'nin hangi senaryoda ülkedeki vatandaşlarını kurtaracağı yönündeki soruya ise Biden "Hiçbir senaryoda. Amerikalılar ve Rusya birbirine ateş açarsa bu dünya savaşına yol açar. Her zaman olduğumuzdan çok daha farklı bir dünyadayız" dedi.



