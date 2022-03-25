Son dakika | Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme! Çeçen lider Kadirov duyurdu: Ele geçirdik

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna işgalinde bir ay geride kalırken, kritik öneme sahip Mariupol şehrinde çatışmalar şiddetlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlığıyla da tanınan Çeçen lider Ramazan Kadirov, Mariupol kentinin yönetim binasında kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu.

SON DAKİKA | KADİROV: "BAYRAĞMIZI ÇEKTİK"

Rusya'ya bağlı özerk Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Başkanı Ramazan Kadirov, dün gece mesaj yayınladı. Telegram hesabından bir telsiz görüşmesinin videosunu paylaşan Kadirov, "Bizimkiler telsizle Mariupol yönetim binasını boşalttıklarını ve bizim bayrağımızı oraya çektiklerini bildirdiler. Hayatta kalan haydutlar riske girmediler, onlar için zaten gelenek haline geldiği gibi mevzilerini terk ettiler ve topukladılar" dedi.

"EN KISA SÜREDE..."

Diğer birliklerin Mariupol’un paralel yönlerinde ilerlediğini ve kenti "Azov haşerelerinden koruduğunu" kaydeden Kadirov, "İnşallah en kısa süre Mariupol tamamen temizlenecek" ifadelerini kullandı.

Haftalardır yaşanan çatışmaların 'hayalet kente’ çevirdiği Mariupol’de Ukraynalıların evlerini terk ederek başka şehirlere hatta ülke dışına kaçtığı belirtildi. Geri kalan insanlar ise, yangınlar, yanmış araçlar ve binaların arasında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Mariupol’de bulunan 15 binden fazla Ukrayna vatandaşının Rus birlikleri tarafından zorla sınır dışı edildiğini öne sürdü.

ZELENSKIY DUYURMUŞTU

Çarşamba günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir video mesajında Mariupol’da yaklaşık 100 bin kişinin mahsur kaldığını ve şehirde ciddi gıda, su ve elektrik kesintileri yaşandığı ifade etmişti.



