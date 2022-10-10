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  4. SON DAKİKA | Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe saldırılar! Belgorod'da patlama

SON DAKİKA | Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe saldırılar! Belgorod'da patlama

10.10.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş giderek büyüyor. Ukrayna'nın Kerç Köprüsüne yönelik saldırısının ardından Rusya'dan bu sabah misilleme gelmişti. Başkent Kiev dahil 3 kente Rusya füzelerle saldırı düzenledi. Ölü ve yaralıların olduğu saldırıya Ukrayna gecikmeden cevap verdi. Ukrayna sınırına yakın olan Belgorod kentinde patlama meydana geldiği belirtildi.

SON DAKİKA | Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe saldırılar! Belgorod'da patlama

Son dakika: Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik askeri müdahale devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'dan kopardığı 3 bölgeyi kendisine bağlamasının ardından Kiev yönetimi, Kerç Köprüsüne yönelik saldırı düzenlemişti.

RUSYA'DAN MİSİLLEME

Kerç Köprüsü saldırısının ardından Rusya'dan misilleme geldi. Rusya sabah saatlerinde başkent Kiev dahil 3 kente saldırı düzenlendi.

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ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

BELGOROD KENTİNDE PATLAMA

Dünya, Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıyı konuşurken Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın olan Belgorod kentinde patlama meydana geldiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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