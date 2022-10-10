SON DAKİKA | Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe saldırılar! Belgorod'da patlama

Son dakika: Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik askeri müdahale devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'dan kopardığı 3 bölgeyi kendisine bağlamasının ardından Kiev yönetimi, Kerç Köprüsüne yönelik saldırı düzenlemişti.
Kerç Köprüsü saldırısının ardından Rusya'dan misilleme geldi. Rusya sabah saatlerinde başkent Kiev dahil 3 kente saldırı düzenlendi.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi.
Dünya, Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıyı konuşurken Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın olan Belgorod kentinde patlama meydana geldiği aktarıldı.
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