HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son Dakika: Rusya'ya yeni yaptırım kararı! SWIFT sisteminden çıkarılıyor... "Varlıklarını felç edeceğiz"

Son Dakika: Rusya'ya yeni yaptırım kararı! SWIFT sisteminden çıkarılıyor... "Varlıklarını felç edeceğiz"

27.02.2022 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Rusya'ya yeni yaptırım kararını açıkladı. Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu. Öte yandan Leyen açıklamasında "Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edeceğiz." şeklinde konuştu.

Son Dakika: Rusya'ya yeni yaptırım kararı! SWIFT sisteminden çıkarılıyor... "Varlıklarını felç edeceğiz"

Son dakika haberi: Rusya'ya yeni yaptırım kararı geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yapılan açıklamada "Müttefikler Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkarıyor." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada "Rusya uluslararası finans sisteminden izole edilecek." denildi.

Leyen, Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildirdi. Leyen, "Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir." şeklinde konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke oldukÇeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk
Almanya'dan silah yardımı! "Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 uçaksavar füze göndereceğiz"Almanya'dan silah yardımı! "Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 uçaksavar füze göndereceğiz"
İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyorİbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyor
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme

Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme

Türkiye ve Azerbaycan'dan teklif! Zelenski duyurdu

Türkiye ve Azerbaycan'dan teklif! Zelenski duyurdu

Ukraynalı göçmen kararı! "Herkesi kabul edeceğiz"

Ukraynalı göçmen kararı! "Herkesi kabul edeceğiz"

Olay Putin paylaşımı geldi! Roman Abramovich'e bir şok da öz kızından...

Olay Putin paylaşımı geldi! Roman Abramovich'e bir şok da öz kızından...

Almanya'dan silah yardımı! "Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 uçaksavar füze göndereceğiz"

Almanya'dan silah yardımı! "Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 uçaksavar füze göndereceğiz"

İlginizi Çekebilir

Yoğun bir hafta sizleri bekliyor: İşte haftalık burç yorumları

Yoğun bir hafta sizleri bekliyor: İşte haftalık burç yorumları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Türk yıldız Alman dizisinde! Yeni sezona katılacak

Türk yıldız Alman dizisinde! Yeni sezona katılacak

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.