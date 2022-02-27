Son Dakika: Rusya'ya yeni yaptırım kararı! SWIFT sisteminden çıkarılıyor... "Varlıklarını felç edeceğiz"

Son dakika haberi: Rusya'ya yeni yaptırım kararı geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yapılan açıklamada "Müttefikler Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkarıyor." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada "Rusya uluslararası finans sisteminden izole edilecek." denildi.

Leyen, Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildirdi. Leyen, "Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir." şeklinde konuştu.

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