Son dakika! S-400'lerin ikinci batarya malzemelerini taşıyan uçak Ankara'da

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017'de imzalandığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Bu kapsamda S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara'ya intikaline bugün itibarıyla başlandı. İntikal faaliyeti takriben 1 ay sürecektir" denildi.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikaline bugün itibariyle başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir.https://t.co/qI5fgYD2AY#MSB #TSK pic.twitter.com/ZZ4bQ36seQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2019



