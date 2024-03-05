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  4. Son dakika | Sağlık Bakanlığı için 8 bin işçi alımı! İŞKUR başvuruları arasından seçilecek; mülakat yok, kura çekimi canlı yayınlanacak

Son dakika | Sağlık Bakanlığı için 8 bin işçi alımı! İŞKUR başvuruları arasından seçilecek; mülakat yok, kura çekimi canlı yayınlanacak

05.03.2024 12:07
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Sağlık Bakanlığına İŞKUR başvuruları arasından 8 bin işçi alımı yapılacak. Kura çekilişi YouTube üzerinden canlı yayınlanacak, yerleştirme işlemleri ise mülakat yapılmaksızın gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığına personel alımı için son gelişmeleri duyurdu.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı için 8 bin işçi alımı! İŞKUR başvuruları arasından seçilecek; mülakat yok, kura çekimi canlı yayınlanacak

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığına personel alımı için detayları açıklayan Bakan Koca, atamaları yapılan 27 bin personelin en kısa sürede görevlerine başlayacaklarını belirtti.

Bakan Koca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Sağlık Bakanlığına yapılacak işçi alımlarının hangi aşamada olduğunu sorması üzerine Koca, "İŞKUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içerisinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız." diye konuştu.

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27 BİN PERSONEL ATAMASI: EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAKLAR

Bakanlığın 27 bin personel alımına ilişkin ÖSYM yerleştirme sonuçlarının da açıklandığını hatırlatan Bakan Koca, "Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız inşallah en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecekler." ifadelerini kullandı.

"ANARA VE İSTANBUL DIŞINDA BÜTÜN YAN DAL UZMANLARI SÖZLEŞMELİ OLACAK"

"Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu üzerine Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin sınav sonuçlarını açıklamasını bekliyoruz. Bilindiği gibi son çıkan yasada, yan dal uzmanları ile ilgili bazı düzenlemeler de yer aldı. Ayrıca yasa ile sözleşmeli kadro sayısında 9 bin artış oldu. Bu artışla birlikte başlangıçta Ankara ve İstanbul dışında bütün yan dal uzmanları artık sözleşmeli olacaklar. Kadro sayısının süreçte artışıyla, bütün yan dal uzmanları sözleşmeli olabilme imkanına kavuşacaklar. Tercih sonuçlarının, ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde açıklanmasını bekliyoruz. Yan dal uzmanlığının yüksek oranda tercih edildiğini hep birlikte göreceğiz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
personel alımı Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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