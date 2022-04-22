HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Samuray kılıçlı cinayette karar! Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz’un cezası belli oldu

Son Dakika: Samuray kılıçlı cinayette karar! Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz’un cezası belli oldu

22.04.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un yargılandığı davada kritik bir gelişme yaşandı. Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair rapor duruşma sırasında mahkemeye ulaşırken, sanık hakkındaki karar da açıklandı. Mahkeme, Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i kaldırımda samuray kılıcıyla vahşice katlettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına devam edildi.

DURUŞMA SIRASINDA RAPOR GELDİ

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya maktul Başak Cengiz'in ailesi ve taraf avukatları katılırken sanık Can Göktuğ Boz SEGBİS sistemiyle katıldı.

1

Duruşma başladıktan kısa bir süre sonra ise mahkeme başkanı Adli Tıp Üst Kurulu'ndan beklenen raporun geldiğini belirtti.

2

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda sanık Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirildi.

3

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Mimar Başak Cengiz eğitim için Ankara'dan gelmişSamuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Mimar Başak Cengiz eğitim için Ankara'dan gelmiş

SON SÖZÜ SORULDU

Duruşma sırasında son sözü sorulan tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, "Söyleyecek bir şeyim yoktur" dedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Davayı karara bağlayan mahkeme, Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başak Cengiz olayı nedir?Başak Cengiz olayı nedir?
Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti! Meral Akşener'den açıklama: Müsaade ederse...Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti! Meral Akşener'den açıklama: Müsaade ederse...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge mesajı
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
hadi ülkemi düşünen siyasiler buyrun meydana idam istiyoruz.görelim.milleti laflarla uyutmayın.buyrun görün.
BUNU NE BESLİYORSUNUZ HALA KANUN ADALETTEN BAHSEDİYORSUNUZ BÖYLE BİR CANİYİ ASACAKSIN KARDEŞİM NEYİN MAHKEMESİ BU
bence içerden asla çıkmasın çıkarsa başka canları yakar.

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları!

Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları!

Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış...

Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış...

Çocukların elinden düşmüyor! Alkolden farkı yok

Çocukların elinden düşmüyor! Alkolden farkı yok

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Suriyeli göçmenler cenaze hariç...

Suriyeli göçmenler cenaze hariç...

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi tanıyamıyorlar

Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi tanıyamıyorlar

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.