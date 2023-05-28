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Son dakika | Sandıklar kapandıktan sonra AK Parti'den ilk açıklama! Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki geldi: Yine bir telaş içerisinde...

28.05.2023 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Oy verme işlemi devam ederken AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 14 Mayıs'ta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamalara değinirken bugün ile ilgili de "Yine bir telaş içerisinde bütün diğer verileri yok sayarak kendi verilerini Türkiye'nin gerçek verisi gibi göstermeye çalışıyorlar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Son dakika | Sandıklar kapandıktan sonra AK Parti'den ilk açıklama! Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki geldi: Yine bir telaş içerisinde...

Son dakika haberi: Türkiye 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti, oy verme işlemi tamamlandı. Oyların sayımı devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan gelen açıklamalara tepki gösteren Ömer Çelik, "Son oy sayılıp da karar ortaya çıkana kadar saygıyla bekleyeceğiz" mesajını verdi.

"SUYU BULANDIRAN AÇIKLAMA 2 BELEDİYE BAŞKANINDAN GELMİŞTİR"

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Bütün bu süreçte CHP Sözcüsü Faik beyin bilmesi gereken şu: Bütün bu süreçte suyu bulandıran yegane açıklama 14 Mayıs'ta CHP Genel Merkezinden 2 belediye başkanından gelmiştir.

'BALKON KONUŞMASI' MESAJI

"Balkon konuşma yapması geleneği onlarda yok bizde var. Milletimizin bütün iradesi ortaya çıktıktan sonra bu Cumhurbaşkanımız tarafından yıllardır sürdürülen güçlü bir gelenektir.

"Yine bir telaş içerisinde bütün diğer verileri yok sayarak kendi verilerini Türkiye'nin gerçek verisi gibi göstermeye çalışıyorlar.

"SON OY SAYILANA DEK SAYGIYLA BEKLEYECEĞİZ"

"Son oy sayılıp da karar ortaya çıkana ve tablo şekillenene kadar 'oyumuz şudur, aldığımız netice budur' demeyen, bunu saygıyla bekleyen bir siyasi geleneğe sahibiz.

"14 Mayıs gecesi suyu bulandıranlarla alelacele seçim sonucu açıklayanlar da CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapanlardı.

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