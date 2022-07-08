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  4. SON DAKİKA: Sarallar operasyonunda dikkat çeken detay: Hem Erdal Acar hem MHP'li Şahin Gürz tutuklandı! Ünlü şarkıcının eşi ise...

SON DAKİKA: Sarallar operasyonunda dikkat çeken detay: Hem Erdal Acar hem MHP'li Şahin Gürz tutuklandı! Ünlü şarkıcının eşi ise...

08.07.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Sarallar operasyonu kapsamında aralarında Erdal Acar'ın da olduğu 25 kişi tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme Acar'ın tutuklanmasına karar verirken ifadesinde "Ben iş adamıyım. Sözde benim bir örgütüm varmış. Benim yanımda 15 bin kişi çalışıyor. Bu yaştan sonra bu örgüt işlerine girecek kadar cahil birisi değilim. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Ayrıca MHP'li Şahin Gürz de tutuklandı. Ünlü şarkıcının eşi ise...

Son dakika: Sarallar operasyonu kapsamında gözaltına alınan 91 kişiden 40'ı tutuklandı. Tutuklananlar arasında Erdal Acar da bulunuyor. Acar'ın ifadesinde, müteahhitlik yaptığını belirterek "Ben iş adamıyım. Sözde benim bir örgütüm varmış. Benim yanımda 15 bin kişi çalışıyor. Bu yaştan sonra bu örgüt işlerine girecek kadar cahil birisi değilim. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

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SON DAKİKA | ERDAL ACAR VE ŞAHİN GÜRZ TUTUKLANDI!

13 şehirde yapılan Sarallar operasyonunda birçok kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifadelerinin ardından Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na gönderilen şüphelilerin duruşmaları yapıldı. Buna göre iş adamı Erdal Acar ve MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Gürz tutuklandı. Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

İş insanı Erdal Acar, MHP Merkez Yönetim Yönetim Kurulu üyesi Şahin Gürz, şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı, Altan Saral'ın da arasında bulunduğu toplam 78 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 12 şüpheli hakkında adli kontrol talebinde bulunulurken, başka suçtan tutuklu bir şüpheli ifadesi alındıktan sonra cezaevine gönderildi. Hakimlik sorguları bu sabah itibariyle tamamlanan şüphelilerden 40'ı tutuklandı. 50 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bir şüphelinin ise başka suçtan cezaevinde olduğu kaydedildi. Üç gün içinde Sarallar operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen toplam 46 şüpheli tutuklandı. 75 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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"ÜZERİME ATILI SUÇU KABUL ETMİYORUM"

Şüphelilerden İlyas Saral'ın lider ve yönetici olduğu silahlı suç örgütüne ilişkin gözaltına alınarak "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 54 yaşındaki Erdal Acar'ın ifadesinde, müteahhitlik yaptığını belirterek "Ben iş adamıyım. Sözde benim bir örgütüm varmış. Benim yanımda 15 bin kişi çalışıyor. Bu yaştan sonra bu örgüt işlerine girecek kadar cahil birisi değilim. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" diyerek serbest bırakılmayı talep ettiği öğrenildi.

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"YAĞMA NEDİR, ÇETE NEDİR, ÖRGÜT NEDİR BİLMEM"

Mahkeme de şüphelilerden Erdal Acar'ın delillerin tam olarak toplanmamış olması, delil karatma, müştekilere ve tanıklara baskı kırmak suretiyle delil karatma ihtimali bulunması, öngörülen ceza miktarları, şüphelilerin kaçma ihtimali bulunması nedeniyle tutuklanmasına karar verildi. Aynı mahkemede sorgulanan şüpheli Ahmet Cengiz Karlı'nın ise bypass ameliyatlı olduğunu, kalp ve böbrek yetersizliği olduğunu söyleyerek "Ben ölmek üzereyim. İlaçlarımı tam alamadığım için riskli durumdayım. Sağlığım bu tip şeylere elverişli değildir. Yağma nedir, çete nedir, örgüt nedir bilmem" dediği öğrenildi.

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Elif Karlı ve eşi Cengiz Karlı

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen MHP Merkez Yönetim Yönetim Kurulu üyesi Şahin Gürz ve Altan Saral'ın ise "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmalarına karar verildi. Ayrıca şüpheli Volkan Saral, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan, ve Uğur Saral "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", Ali Saral ise "örgüte üye olma" suçlarından tutuklandılar.

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Kaynak: DHA


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
katil Kadir Şekere af isteyenler bunada af istesin adam hayir için yapıyordu diye
fazla surmez
sergen e parası neyse veririz diyen adam

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