SON DAKİKA | Sarıyer'de otel inşaatında yangın! Ekipler sevk edildi

Son dakika haberi: İstanbul'da otel inşaatında yangın! Sarıyer Hacıosman Bayırı Caddesi'nde Maslak yönündeki bir otel inşaatında yangın çıktığı öğrenilirken bölgeye de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale edildiği aktarıldı. (DHA)
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