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  4. SON DAKİKA | Sarıyer'de otel inşaatında yangın! Ekipler sevk edildi

SON DAKİKA | Sarıyer'de otel inşaatında yangın! Ekipler sevk edildi

06.09.2024 16:09
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Son dakika haberi: İstanbul, Sarıyer Hacıosman Bayırı Caddesi'nde Maslak yönündeki bir otel inşaatında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale ediliyor.

SON DAKİKA | Sarıyer'de otel inşaatında yangın! Ekipler sevk edildi

Son dakika haberi: İstanbul'da otel inşaatında yangın! Sarıyer Hacıosman Bayırı Caddesi'nde Maslak yönündeki bir otel inşaatında yangın çıktığı öğrenilirken bölgeye de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale edildiği aktarıldı. (DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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